В чём секрет идеальной песни? Ангелина Волкова раскрыла формулу хита «Подарочек»

Что нужно, чтобы написать идеальную песню? Кажется, Ангелина Волкова нашла какую-то секретную формулу успеха. Ее новый трек «Подарочек» – будущий хит, который точно займет первые места в топ-чартах страны.
О долгожданной премьере поговорим с юной певицей.
Александр Стасевич, СТВ:
Ангелина, мы поздравляем, во-первых, вас с выходом «Подарочка». Нас тоже поздравляем и всех зрителей. Они точно получат в конце нашего интервью «Подарочек». Но расскажите, как создавалась песня?
Ангелина Волкова, певица:
Мы долго думали, что нужно написать, чтобы эта песня просто зажгла, разорвала все чарты, чтобы она была везде, для всех поколений, яркой. Мы поняли, что все люди объединяются в Новый год. И то, что я пыталась донести многим авторам, говорила: вот я хочу вот так, вот я хочу вот так.
В итоге сложилось так, что я вместе со своими родителями, мы написали эту песню, можно сказать, сами. Там есть и юмор, и новогодняя стилистика, и молодежные бэки, все вот эти дела, и рэп там. Как-то случайно он там получился, просто я думаю, что-то мне не хватает, надо еще и рэп. И припев повторяется, и текст запоминающийся. Так что вы сейчас услышите уже все.
Подробности в видео.