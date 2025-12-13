В чём секрет идеальной песни? Ангелина Волкова раскрыла формулу хита «Подарочек»

Александр Стасевич, СТВ:

Ангелина, мы поздравляем, во-первых, вас с выходом «Подарочка». Нас тоже поздравляем и всех зрителей. Они точно получат в конце нашего интервью «Подарочек». Но расскажите, как создавалась песня?

Ангелина Волкова, певица:

Мы долго думали, что нужно написать, чтобы эта песня просто зажгла, разорвала все чарты, чтобы она была везде, для всех поколений, яркой. Мы поняли, что все люди объединяются в Новый год. И то, что я пыталась донести многим авторам, говорила: вот я хочу вот так, вот я хочу вот так.

В итоге сложилось так, что я вместе со своими родителями, мы написали эту песню, можно сказать, сами. Там есть и юмор, и новогодняя стилистика, и молодежные бэки, все вот эти дела, и рэп там. Как-то случайно он там получился, просто я думаю, что-то мне не хватает, надо еще и рэп. И припев повторяется, и текст запоминающийся. Так что вы сейчас услышите уже все.