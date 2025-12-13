Жёны послов и дипломатов проводят в Минске предновогоднюю благотворительную ярмарку

В столице проходит Рождественская благотворительная ярмарка – традиционное мероприятие, которое на протяжении более 30 лет организует Минский международный клуб супруг послов и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Свешникова, студентка факультета международных отношений Белорусского государственного университета: Мы представляем базовые вещи для интерьера, для хозяйства, которые помогают нашим хозяйкам создать национальный уют, колорит и атмосферу рождественских и новогодних праздников. Достаточно много подходит к нам людей, спрашивают. И что приятно, не только наши граждане, но также граждане, скажем так, наших соседских стран.

Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

Выставка уже на протяжении многих лет проходит у нас в Минске, в столице. Она уже стала такой доброй традицией, и наши минчане, наверное, ее даже ждут каждый год. Если говорить про особенности этого года, то, наверное, первый раз на международной ярмарке будет представлен наш белорусский стенд.

И когда думали о его концепции, мы решили его представить детскими работами, искренними, честными. Неподдельные эмоции детей представлены в этих работах. И это, наверное, показывает еще и смысл ярмарки, которая сегодня проходит, потому что она направлена на благотворительность.

Ярмарку дополнила праздничная культурная программа и благотворительная лотерея. Много участников привлекла и акция «Елка добра». Им на новогодней красавице нужно выбрать письмо ребенка и исполнить его желание.