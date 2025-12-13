Жёны послов и дипломатов проводят в Минске предновогоднюю благотворительную ярмарку

В столице проходит Рождественская благотворительная ярмарка – традиционное мероприятие, которое на протяжении более 30 лет организует Минский международный клуб супруг послов и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столице проходит Рождественская благотворительная ярмарка – традиционное мероприятие, которое на протяжении более 30 лет организует Минский международный клуб супруг послов и дипломатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетителям предлагают попробовать традиционные угощения разных стран и найти оригинальные рождественские подарки. Выпечку, сладости и предметы декоративно-прикладного искусства представили более 30 дипломатических миссий.
В 2025 году впервые на ярмарке расположился стенд с белорусскими сувенирами – работами воспитанников Национального центра художественного творчества детей и молодежи.
Лилия Свешникова, студентка факультета международных отношений Белорусского государственного университета:
Мы представляем базовые вещи для интерьера, для хозяйства, которые помогают нашим хозяйкам создать национальный уют, колорит и атмосферу рождественских и новогодних праздников. Достаточно много подходит к нам людей, спрашивают. И что приятно, не только наши граждане, но также граждане, скажем так, наших соседских стран.
Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:
Выставка уже на протяжении многих лет проходит у нас в Минске, в столице. Она уже стала такой доброй традицией, и наши минчане, наверное, ее даже ждут каждый год. Если говорить про особенности этого года, то, наверное, первый раз на международной ярмарке будет представлен наш белорусский стенд.
И когда думали о его концепции, мы решили его представить детскими работами, искренними, честными. Неподдельные эмоции детей представлены в этих работах. И это, наверное, показывает еще и смысл ярмарки, которая сегодня проходит, потому что она направлена на благотворительность.
Ярмарку дополнила праздничная культурная программа и благотворительная лотерея. Много участников привлекла и акция «Елка добра». Им на новогодней красавице нужно выбрать письмо ребенка и исполнить его желание.
Татьяна Мыйня, глава Минского международного женского клуба жен послов, дипломатов и иностранных представителей:
Одним из центральных элементов нашей ярмарки является «Елка добра». В этом году мы взяли проект «Могилевский дом ребенка» и собираем средства для детей с особенностями развития от 0 до 6 лет.
Рождественская благотворительная ярмарка помогает подарить новогоднее чудо тем, кому особенно нужна забота и внимание. Все собранные средства будут направлены на помощь детям, семьям и специализированным учреждениям.