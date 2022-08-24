Показать ключевые моменты истории. Научное сообщество Беларуси готовится к столетию со дня образования СССР

В 1990-е годы презрительно относиться ко всему советскому было едва ли не хорошим тоном. А сейчас как минимум три четверти пользователей интернета вспоминают о Советском Союзе с большим теплом. О том, каким видится СССР из третьего тысячелетия, плюсах и минусах того времени, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Вы как хранитель истории, конечно же, знаний, каким видите Советский Союз сегодня? По вашему, какой была эта страна?