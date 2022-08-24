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Показать ключевые моменты истории. Научное сообщество Беларуси готовится к столетию со дня образования СССР

24 августа 2022 14:59
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В 1990-е годы презрительно относиться ко всему советскому было едва ли не хорошим тоном. А сейчас как минимум три четверти пользователей интернета вспоминают о Советском Союзе с большим теплом. О том, каким видится СССР из третьего тысячелетия, плюсах и минусах того времени, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Вы как хранитель истории, конечно же, знаний, каким видите Советский Союз сегодня? По вашему, какой была эта страна?

Показать ключевые моменты истории. Научное сообщество Беларуси готовится к столетию со дня образования СССР-1

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Я, наверное, начну с того, что очень радостно присутствовать на такой передаче. Мы в 2022 году, в декабре, отметим, я имею в виду научное, наверное, сообщество наше – историков, гуманитариев и многие люди, которые помнят, знают историю Советского Союза и уже суверенной, независимой Республики Беларусь, БССР в составе Советского Союза, отметим столетие образования. Объективно, исходя из документальных каких-то источников, обговорим все нюансы и моменты, связанные с экономикой, историей, внешнеполитической деятельностью, наукой, образованием Советского Союза. Вспомнить есть у каждого о своем. У меня тоже. Наверное, было очень много хорошего. Задача историков сегодня – как руководитель Института истории, коллектива ученых в Беларуси – показать самые передовые моменты, связанные с Советским Союзом. То, что были и негативные моменты, тоже нельзя замалчивать, их надо показывать. Потому что покажут вместо нас другие и повоздействуют, наверное, на психологию, психику людей.

Было невыгодно производить кроссовки, джинсы и другие модные вещи. Почему в советское время многие товары были в дефиците – подробнее здесь.

# История # общество # Юлия Самусенко # Вадим Лакиза # Фотофакт

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