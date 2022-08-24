Законодателями моды были дикторы телевидения. Как советским женщинам удавалось выглядеть на высоте?

В 1990-е годы презрительно относиться ко всему советскому было едва ли не хорошим тоном. А сейчас как минимум три четверти пользователей интернета вспоминают о Советском Союзе с большим теплом. О том, каким видится СССР из третьего тысячелетия, плюсах и минусах того времени, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мне очень близка тема моды. Мне кажется, сейчас некоторым будет даже сложно представить при наличии такого огромного количества торговых центров, марок, брендов. Сейчас просто это завал одежды. Им сложно представить, что был дефицит одежды. Скажем так, не дефицит ее наличия, а разнообразия. Я помню, что законодателями моды в те времена были дикторы советского телевидения. Все женщины хотели одеваться так, как одеваются дикторы. Еще был журнал Burda, который мы смотрели и вдохновлялись. Женская половина, вспоминайте, что носили в те времена и какие были ориентиры в одежде?

Наталья Руднева, народная артистка Беларуси, доцент Белорусской государственной академии музыки:

Лично мне очень помог этот дефицит, потому что денег не было, журнал был. Можно было по журналу самой скроить и сшить, из старого перелицевать. Я всему научилась благодаря этому времени, дефициту. Теперь позднее, с возрастом, меня спрашивают: «Откуда ты это умеешь, знаешь?» Я говорю: «Да все из тех времен, потому что не было на что купить». Я полистаю – можно из этого переделать и будет модно. Наталья Надольская:

Наталья, ведь с артисток был высокий спрос. Вы, наверное, уже в те годы были артисткой? Приходилось же как-то удивлять публику, во что-то же надо было одеваться?