Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы тему про браконьеров не трогаем, но я спрошу. Я прекрасно понимаю, о чем мы можем говорить. Люди выходят, стреляют, абсолютно они плевали на эти законы. Но у меня такой парадоксальный вопрос: может, не всегда браконьерство – это зло? Если медведь терроризирует деревню, ту же самую комиссию собрать долго. Вышел какой-нибудь местный Иваныч, пристрелил этого медведя, на этом история закончилась. Он же браконьер? По закону да, а так?
Владимир Дамбовский, начальник отдела охраны животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
Нужно понимать, что рубить с плеча никто не будет. Если вопрос стоит о защите имущества, то в законодательстве эти механизмы есть. Вплоть до того, что закон об оружии позволяет владельцу применять оружие для отражения нападения животного, в целях самообороны. Но здесь тонкий момент: медведь гуляет или он причиняет вред или опасность для жизни человека?
Кирилл Казаков:
С медведем поговорить надо: гуляет он или причиняет вред.
Алена Сырова, СТВ:
У страха глаза велики, всякое может произойти. Но смысл в том, если вдруг человек увидел животное. Убил этого медведя, что ему с этим делать? Понятное дело, если он придет в органы и скажет, что, друзья мои, такая ситуация случилась, начнутся вопросы: где ходил медведь?
Кирилл Казаков:
А он как хозяйственный белорус разделает, мясо в холодильник, теще отвезет.
Владимир Дамбовский:
Безусловно, вопросы будут. Но всегда устанавливались обстоятельства применения оружия, оценивались все факторы, не страдал простой охотник от того, что он защищал свое имущество и свое здоровье. И убил краснокнижное животное, все на него накинулись: ай-ай-ай, должен был так не делать.
Кирилл Казаков:
Знаете, палка о двух концах – краснокнижное животное. Мы говорим о том, что зубров стреляют, медведей, если что, можно убить. А здесь ему сразу говорят: краснокнижное животное. У нас браконьеров больше или меньше стало?
Владимир Дамбовский:
Безусловно, браконьерства стало меньше. Это очевидный факт, это можно констатировать и по численности зверя. Потому что здесь такой момент, который нельзя подыграть, сфабриковать. Мы видим, что зверя стало больше.
Кирилл Казаков:
Вас боятся или культуры больше стало? Или и то, и другое? Или забор?
Владимир Дамбовский:
И роль инспекции в этом есть, и пользователи здесь также работают, и расселение идет зверя, и мероприятия, направленные на увеличение численности, – здесь все. Нельзя разделять, например, работа с браконьерством, охотник стал более законопослушным или в обход пользователей лучше работать стали. Все вместе, только так. Но стоит заметить, что факты браконьерства еще остались. Вал этот был сбит, сейчас мы говорим о таких единичных фактах, которые не носят вопиющий характер.
Кирилл Казаков:
А контроль наших диких животных производится каким-нибудь современным методом типа чипирования, кольцевания? Чтобы мы знали, где кто ходит, какие-то датчики.
Ирина Царик, начальник управления Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси:
Это больше вопрос не к ветеринарной службе.
Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Дикие животные, которые содержатся вне воли, естественно, и чипируются, и кольца у них есть. Потому что это все практически экзотические животные.
Кирилл Казаков:
А вот те, которые в дикой природе?
Татьяна Железнова:
Нет.
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