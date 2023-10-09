Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы тему про браконьеров не трогаем, но я спрошу. Я прекрасно понимаю, о чем мы можем говорить. Люди выходят, стреляют, абсолютно они плевали на эти законы. Но у меня такой парадоксальный вопрос: может, не всегда браконьерство – это зло? Если медведь терроризирует деревню, ту же самую комиссию собрать долго. Вышел какой-нибудь местный Иваныч, пристрелил этого медведя, на этом история закончилась. Он же браконьер? По закону да, а так?

Владимир Дамбовский, начальник отдела охраны животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

Нужно понимать, что рубить с плеча никто не будет. Если вопрос стоит о защите имущества, то в законодательстве эти механизмы есть. Вплоть до того, что закон об оружии позволяет владельцу применять оружие для отражения нападения животного, в целях самообороны. Но здесь тонкий момент: медведь гуляет или он причиняет вред или опасность для жизни человека?

Кирилл Казаков:

С медведем поговорить надо: гуляет он или причиняет вред.

Алена Сырова, СТВ:

У страха глаза велики, всякое может произойти. Но смысл в том, если вдруг человек увидел животное. Убил этого медведя, что ему с этим делать? Понятное дело, если он придет в органы и скажет, что, друзья мои, такая ситуация случилась, начнутся вопросы: где ходил медведь?

Кирилл Казаков:

А он как хозяйственный белорус разделает, мясо в холодильник, теще отвезет.