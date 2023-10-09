Прямой эфир

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира

09 октября 2023 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира-1

Кирилл Казаков, СТВ:
Мы тему про браконьеров не трогаем, но я спрошу. Я прекрасно понимаю, о чем мы можем говорить. Люди выходят, стреляют, абсолютно они плевали на эти законы. Но у меня такой парадоксальный вопрос: может, не всегда браконьерство – это зло? Если медведь терроризирует деревню, ту же самую комиссию собрать долго. Вышел какой-нибудь местный Иваныч, пристрелил этого медведя, на этом история закончилась. Он же браконьер? По закону да, а так?

Владимир Дамбовский, начальник отдела охраны животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
Нужно понимать, что рубить с плеча никто не будет. Если вопрос стоит о защите имущества, то в законодательстве эти механизмы есть. Вплоть до того, что закон об оружии позволяет владельцу применять оружие для отражения нападения животного, в целях самообороны. Но здесь тонкий момент: медведь гуляет или он причиняет вред или опасность для жизни человека?

Кирилл Казаков:
С медведем поговорить надо: гуляет он или причиняет вред.

Алена Сырова, СТВ:
У страха глаза велики, всякое может произойти. Но смысл в том, если вдруг человек увидел животное. Убил этого медведя, что ему с этим делать? Понятное дело, если он придет в органы и скажет, что, друзья мои, такая ситуация случилась, начнутся вопросы: где ходил медведь?

Кирилл Казаков:
А он как хозяйственный белорус разделает, мясо в холодильник, теще отвезет.

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира-4

Владимир Дамбовский:
Безусловно, вопросы будут. Но всегда устанавливались обстоятельства применения оружия, оценивались все факторы, не страдал простой охотник от того, что он защищал свое имущество и свое здоровье. И убил краснокнижное животное, все на него накинулись: ай-ай-ай, должен был так не делать.

Кирилл Казаков:
Знаете, палка о двух концах – краснокнижное животное. Мы говорим о том, что зубров стреляют, медведей, если что, можно убить. А здесь ему сразу говорят: краснокнижное животное. У нас браконьеров больше или меньше стало?

Владимир Дамбовский:
Безусловно, браконьерства стало меньше. Это очевидный факт, это можно констатировать и по численности зверя. Потому что здесь такой момент, который нельзя подыграть, сфабриковать. Мы видим, что зверя стало больше.

Кирилл Казаков:
Вас боятся или культуры больше стало? Или и то, и другое? Или забор?

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира-7

Владимир Дамбовский:
И роль инспекции в этом есть, и пользователи здесь также работают, и расселение идет зверя, и мероприятия, направленные на увеличение численности, – здесь все. Нельзя разделять, например, работа с браконьерством, охотник стал более законопослушным или в обход пользователей лучше работать стали. Все вместе, только так. Но стоит заметить, что факты браконьерства еще остались. Вал этот был сбит, сейчас мы говорим о таких единичных фактах, которые не носят вопиющий характер.

Кирилл Казаков:
А контроль наших диких животных производится каким-нибудь современным методом типа чипирования, кольцевания? Чтобы мы знали, где кто ходит, какие-то датчики.

Убил медведя, что делать? Рассказали в инспекции охраны животного и растительного мира-10

Ирина Царик, начальник управления Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси:
Это больше вопрос не к ветеринарной службе.

Татьяна Железнова, консультант управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Дикие животные, которые содержатся вне воли, естественно, и чипируются, и кольца у них есть. Потому что это все практически экзотические животные.

Кирилл Казаков:
А вот те, которые в дикой природе?

Татьяна Железнова:
Нет.

Читайте также:

«Это добро». В Минлесхозе рассказали, как бобры повышают биоразнообразие и снижают пожароопасность

Экзамены, документы и пошлины. Как стать охотником в Беларуси, рассказали в Минлесхозе

Охотники из Европы стали реже приезжать в Беларусь из-за санкций – Сергей Цебрук

# Браконьерство в Беларуси # общество # Владимир Дамбовский # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Ирина Царик # Татьяна Железнова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Дикий кабан является резервуаром заразных болезней». Как мониторят эпидситуацию среди животных?
09 октября 2023 17:59

«Дикий кабан является резервуаром заразных болезней». Как мониторят эпидситуацию среди животных?

Законопроект об ответственном обращении с животными. О его целях рассказала Мария Василевич
09 октября 2023 17:55

Законопроект об ответственном обращении с животными. О его целях рассказала Мария Василевич

«На меня возлагают огромные ожидания». Пообщались со студентами, которые получат президентскую стипендию
09 октября 2023 17:45

«На меня возлагают огромные ожидания». Пообщались со студентами, которые получат президентскую стипендию