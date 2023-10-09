«Дикий кабан является резервуаром заразных болезней». Как мониторят эпидситуацию среди животных?

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Ситуация с дичью. Кабаны у нас в последнее время не добываются. Причина все та же.

Ирина Царик, начальник управления Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси:

Ну почему же не добываются? У нас дикий кабан до октября 2022 года уничтожался, проводился отстрел в целях минимизации численности дикого кабана. В этих же целях было пересмотрено законодательство. И в настоящее время уже в течение года у нас добывается дикий кабан и используется для собственных нужд. Кирилл Казаков:

То есть можно ходить на кабана. А есть у нас запрещенные по каким-либо ветеринарным правилам животные, которых добывать нельзя? Ирина Царик:

Нет, по ветеринарным правилам решения принимаются по результатам экспертизы убитого животного. Алена Сырова, СТВ:

Кирилл, скорее всего, имеет в виду историю, которая была связана с этими болезнями, которые переносили эти животные, когда были вспышки. И тогда был запрет.