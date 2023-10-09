«Дикий кабан является резервуаром заразных болезней». Как мониторят эпидситуацию среди животных?
Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных 9 октября пошла речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Ситуация с дичью. Кабаны у нас в последнее время не добываются. Причина все та же.
Ирина Царик, начальник управления Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси:
Ну почему же не добываются? У нас дикий кабан до октября 2022 года уничтожался, проводился отстрел в целях минимизации численности дикого кабана. В этих же целях было пересмотрено законодательство. И в настоящее время уже в течение года у нас добывается дикий кабан и используется для собственных нужд.
Кирилл Казаков:
То есть можно ходить на кабана. А есть у нас запрещенные по каким-либо ветеринарным правилам животные, которых добывать нельзя?
Ирина Царик:
Нет, по ветеринарным правилам решения принимаются по результатам экспертизы убитого животного.
Алена Сырова, СТВ:
Кирилл, скорее всего, имеет в виду историю, которая была связана с этими болезнями, которые переносили эти животные, когда были вспышки. И тогда был запрет.
Ирина Царик:
В связи с тем, что дикий кабан является резервуаром заразных болезней, и в республике проводилась целенаправленная работа по сокращению численности кабана и сейчас дальше продолжается, потому что это эпизоотическая безопасность, это и продовольственная безопасность, экономическая, на кон было поставлено все свиноводство республики. Вы посмотрите, какая ситуация в приграничных странах. Сотнями исчисляются вспышки заразных болезней. Поэтому в целях минимизации численности дикого кабана, защиты нашего свиноводства было принято такое решение. Мы от него не отошли, мы и дальше работаем в этих целях.
Кирилл Казаков:
А как этот контроль проводится? Вы через какое-то время приходите, проверяете этих животных, что ли? Все, прошла болезнь, можно охотиться.
Ирина Царик:
Нет, проводится госмониторинг, сейчас поручено охотпользователям в случае изменений патологоанатомических информировать ветеринарную службу. Собираются пробы, проводятся исследования и выдается заключение.
Алена Сырова:
Мало кто мог предположить, что ситуация так изменится, а у животных появится дополнительное препятствие. Сейчас, конечно, очень мило выглядят эти видео, где рысь или медведь пытаются попасть на нашу территорию. Но в большинстве своем, думаю, их постигает мучительная смерть в попытке преодолеть это препятствие. Как это сказалось в целом на нашем биологическом разнообразии? И если предположить, поляки будут сносить забор или не будут, то ситуация нормализуется, как-то изменится? Что вы прогнозируете?
Владимир Дамбовский, начальник отдела охраны животного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
Безусловно, влияние забора сказалось на популяции. Фактически произошло разделение. Мы видим то, что веками существовали без границы, это и в том числе популяция зубра беловежского. Теперь не происходит перемещение зверя, эти спирали Бруно ограничивают. Это фактически непроходимый путь. И наука изучала, в том числе были разнообразные, различные совещания по этому поводу, пытались донести, писались письма. Но услышаны пока не были. Я думаю, если так продолжится, то, конечно, влияние негативное будет продолжаться дальше.
Читайте также:
Охотники из Европы стали реже приезжать в Беларусь из-за санкций – Сергей Цебрук
«До 45 тысяч евро доходили». Заказ на зубра – цена самой дорогой охоты в Беларуси
Зубры топчут урожай, медведи выходят к людям. Что произошло с научной точки зрения?