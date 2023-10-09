Охотники из Европы стали реже приезжать в Беларусь из-за санкций – Сергей Цебрук

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу « По существу ».

Кирилл Казаков, СТВ:

Скажите, этот хайп с медведями ведь на самом деле привлекает сюда охотников, которые за этими медведями собираются ехать? Взять ту же самую Россию – насмотрелись, что под Минском медведи, почитали, сколько. Есть заявки на медведей?

Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:

На самом деле, в России гораздо больше медведей, чем в Беларуси. У них охота официально открыта. Россияне точно сюда за медведем не поедут.

Кирилл Казаков:

А европейцы перестали к нам ехать из-за санкций или едут?