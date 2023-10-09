Охотники из Европы стали реже приезжать в Беларусь из-за санкций – Сергей Цебрук

Новости Беларуси. Зверский интерес. Стрелять или бежать: что делать с медведями, которых стало много? Не пора ли пересмотреть Красную книгу? Какие сейчас экотренды в нашей стране? И какие новшества ожидают городских питомцев? О диком и домашнем мире животных пойдет речь в общественно-политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Скажите, этот хайп с медведями ведь на самом деле привлекает сюда охотников, которые за этими медведями собираются ехать? Взять ту же самую Россию – насмотрелись, что под Минском медведи, почитали, сколько. Есть заявки на медведей?
Сергей Цебрук, начальник управления охоты, рыболовства и туризма Белорусского общества охотников и рыболовов:
На самом деле, в России гораздо больше медведей, чем в Беларуси. У них охота официально открыта. Россияне точно сюда за медведем не поедут.
Кирилл Казаков:
А европейцы перестали к нам ехать из-за санкций или едут?
Сергей Цебрук:
В большинстве своем перестали. Едут, но очень маленькое количество. В основном это все-таки граждане Российской Федерации. Нужно понимать, что перечень охотничьих видов… Охотники ни в коем случае не хотят уничтожить какой-то вид, чтобы его вообще не существовало. Мы выступаем за сохранение, но если брать перечень охотничьих видов, того же оленя благородного, еще лет пять назад 50 % наших хозяйств не стреляло его вообще, потому что есть инструкции, по которым он стреляется, хотя он был охотничьим видом. Сейчас у нас уже 90 % хозяйств его стреляют. Мы занимаемся, и численность его растет. Никто не может сказать, если медведь будет охотничьим видом, его будет меньше. Может, его больше станет еще.
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