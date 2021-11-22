«У польских силовиков только не видел бомбардировщиков». Зачем Польше столько военной техники на границе?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Нам известно, что все развернуто, привезли туда силы ПВО. Нужно понять, что единственные летающие аппараты, которые задействованы, это польские вертолеты. Они думают, что они скрываются за масками, наше журналистское расследование это показало. Мы знаем всех этих полковников, подполковников, сержантов, генералов бригады, которые этим командуют. Знаем все подразделения, которые там находятся, марки вертолетов. Они обычно поднимают два вертолета. Один вертолет – это вертолет наблюдения за нашей территорий, второй вертолет – вертолет управления. Наши ПВО силы их фиксируют, они туда притащили восьмой полк ПВО зенитно-ракетный, вооруженный советскими «Бук» и «Оса», 12-й мехдивизии. Вдумайтесь, что он там делает. У меня интервью брал один западный журналист. Говорит, может, они боятся угрозы белорусских военных? Где они их видели? Какие самолеты там подняты? В Гродно находится штаб нашего Северо-западного командования, там недалеко лидская база. Ни один солдат, танк, БТР не выдвинут, никто их не снимет. Более того, мы говорим: западные журналисты, приезжайте, работайте с этой стороны, раз вам там мешают. Позиция западных редакций – ноль по фазе реакции, что их журналистов не допускают. Европейская федерация журналистов под давлением какое-то сделала заявление. Приехал Мэтью Чанс, сам попал под водомет.

Алена Сырова, СТВ:

Стивен Розенберг, который брал интервью у Президента, потом во Дворце Независмости, общаясь с нами, журналистами, сказал, что не понимает, как мы не видели, что это мигранты забрасывали камнями чуть ли не безоружных польских силовиков. Такое ощущение, что вы были на разных мероприятиях.