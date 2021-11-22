Азарёнок: «Если бы не предложенный ТЛЦ, то на границе были бы тысячи трупов»

Новости Беларуси. Больше 2 тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Больше 2 тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обстановка на западных рубежах остается непростой. После силового сценария Польши некоторые все еще приходят в себя.
Третью неделю на белорусско-польской границе работают съемочные группы СТВ. Корреспондент Григорий Азаренок расскажет о том, как беженцы готовятся к наступлению ночи.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Мы вновь вещаем из лагеря беженцев. Ночью становится значительно холоднее. Уже фактически настоящая зимняя температура. Нетрудно, наверное, догадаться, что если бы не предложенный ТЛЦ, то на границе уже были бы тысячи трупов. И это не преувеличение. И в такую погоду против мирных людей, женщин, детей применили водометы с отравой. По этому поводу возбуждено уголовное дело, сегодня в лагерь приезжал начальник Следственного комитета Дмитрий Гора.
Дмитрий Гора: «Сейчас нами проверяется версия о том, что действия польских властей были заранее спланированы» – читайте здесь.
Беженцы готовятся ко сну. Никто не знает, сжалится ли Европа над теми, кого сначала лишила настоящего, уничтожив их страны, а теперь лишает будущего. Еврочиновникам, которые приезжают пофотографироваться, плевать на этих людей. Небезразличны они только белорусам.
Остаемся здесь и будем дальше рассказывать о ситуации.
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