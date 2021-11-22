Азарёнок: «Если бы не предложенный ТЛЦ, то на границе были бы тысячи трупов»

Новости Беларуси. Больше 2 тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Третью неделю на белорусско-польской границе работают съемочные группы СТВ. Корреспондент Григорий Азаренок расскажет о том, как беженцы готовятся к наступлению ночи.

Обстановка на западных рубежах остается непростой. После силового сценария Польши некоторые все еще приходят в себя.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Мы вновь вещаем из лагеря беженцев. Ночью становится значительно холоднее. Уже фактически настоящая зимняя температура. Нетрудно, наверное, догадаться, что если бы не предложенный ТЛЦ, то на границе уже были бы тысячи трупов. И это не преувеличение. И в такую погоду против мирных людей, женщин, детей применили водометы с отравой. По этому поводу возбуждено уголовное дело, сегодня в лагерь приезжал начальник Следственного комитета Дмитрий Гора.