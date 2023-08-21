Дзермант: в мире нацизма и либерализма восточным славянам отведена роль «низших», рабов

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. На днях в Минске прошел II Международный антифашистский конгресс, и это хороший повод поговорить о том, что же такое фашизм и нацизм и как их можно победить. Обычно когда мы говорим об иммунитете к фашизму и нацизму, то ведем речь об исторической памяти, которая, конечно же, очень важна. Но достаточно ли только исторической памяти самой по себе? Рассмотрим на примере памяти о Великой Отечественной войне, с которой у нас в Беларуси и России дела обстоят, как мне кажется, неплохо. Да, очень важно помнить в целом о Победе над германским нацизмом, о конкретных событиях, личностях и подвигах той войны. Но чистой исторической фактологии недостаточно. Мы должны говорить об идеологической, мировоззренческой, ценностной сути той Победы. Ведь мы победили не просто Германию и ее союзников, но мощный идеологический проект переустройства мира, возрождение элементов которого мы сегодня наблюдаем все больше и больше. Новые технологии в биологии, цифровой сфере, генной инженерии создают базу для возрождения расизма и нацизма в новом виде. Да что говорить, если у нас дома, внутри нашей цивилизации, в Украине все это расцвело буйным цветом, и дело здесь не только в памяти.

Кроме памяти нужно иметь сознание – понимание, осмысление того, за что мы сражались тогда и сражаемся сейчас, каким угрозам всему человечеству противостоим. Тогда, вероятно, и методы борьбы будут другими, не только военными и архивно-историческими, но актуальными и для сознания нашей молодежи, которой жить в тотально изменившемся из-за новейших технологий мире. Суть нацизма – теория о биологическом неравенстве народов и рас, под которую подводится научная база и практика, требующая ущемления в правах и уничтожения «низших». Есть «арийцы», которые лучше, умнее, совершеннее всех остальных, и поэтому они имеют право определять в отношении тех, кто ниже, хуже и несовершеннее, жить им или умереть, а если жить, то как – в качестве раба, слуги. Или кто-то может быть отобран стать биологическим материалом для продолжения породы «высших». Суть либерализма – предположение о том, что самые предприимчивые и «успешные», они же «атланты», более приспособлены к тому, чтобы быть богатыми и жить лучше всех остальных. Имущественное и социальное неравенство – «естественно». У кого не получается – «не вписались в рынок». А еще желательно навечно закрепить за «успешными» их статус, передавать его по наследству, чтобы капитал самовоспроизводил себя, а государство не мешало со своими социальными обязательствами. Как мы видим, у нацизма и либерализма есть общая суть, имеющая капиталистическую основу. Принципиальная идея неравенства, идея о том, что движущая сила человечества – это конкуренция, борьба между «высшими» и «низшими», «успешными» и «отсталыми», не «вписавшимися в рынок». Наши ценности и идеалы в другом, хотя бы потому, что в мире нацизма и либерализма нам, восточным славянам, отведена роль «низших», рабов, кормовой базы для западных «господ».

Наш идеал – гуманистический и, если угодно, социалистический: человечество едино в своей сути, несмотря на расовые и этнические различия, у людей, несмотря на разные физические и умственные способности, должны быть равные права и базовые возможности для развития. Движущая сила человеческой истории – это сотрудничество и солидарность, решение общих проблем. Миссия человека – не господство над другими, не нажива, а снижение уровня инферно: насилия, вражды, войн, болезней и смерти. Сегодня далеко не все осознают и в Беларуси, и в России, что грань, на которую мы вступили в ситуации конфликта в Украине и со всем Западом, очень тонкая. Если мы проиграем, то мир ждет полноценное возрождение нацизма. Да, в новой форме, видоизменного, хотя и не всегда, старое мурло тоже все более отчетливо проступает. Ситуация осложняется тем, что сейчас на Западе у нас почти нет союзников в виде крупных государств, это значит, что там, в принципе, элиты готовы возродить, казалось бы, навсегда побежденную идеологию. Мы уповаем на Восток и на Юг, от них есть поддержка, хотя и не такая, какой могла бы быть. Мне кажется, это связано со спецификой их восприятия Добра и Зла. Точнее, отсутствие такого масштабного опыта проявленного Абсолютного Зла, который мы пережили. Хотя, вероятно, китайцы близки к этому пониманию.