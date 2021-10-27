«У нас по плану». Вот что говорят рабочие в полях об уборочной кампании

Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент потребовал не расслабляться и оперативно провести все необходимые осенние полевые работы. Сейчас они сейчас идут по всем фронтам. Недобор зерновых из-за засушливого лета планируют компенсировать кукурузой. Ее уже намолочено свыше 1,1 миллиона тонн. Полностью убрать эту культуру в Беларуси планируют до 7 ноября. Материал Евгения Пустового.

Кукурузу называют царицей полей. Если обойтись без эпитетов, то для белорусского АПК это стратегическая культура. Весьма питательная, не уступает традиционному фуражу. Восполняет зерновые запасы. А в 2021 году они меньше прошлогодних. Поэтому надежда на этот злак. «Давайте цыплят по осени считать». Александр Субботин высказался о темпах уборки кукурузы. Желтые зерна кукурузы должны хрустеть. Значит готовы. Оптимально подсохли. Но если передержать – початки наберут влагу. Надо будет подсушивать. А это новые затраты. Президент дал предельно ясно понять чиновникам – не тот темп уборки. Это хозяйство «Ракитница». Погода была та же, что и везде по стране. А вот урожай зерновых в полтора раза выше прошлогоднего. А по кукурузе исторический максимум отмечают по всей области. В «Ракитнице» используют отечественное ноу-хау. Новинку от «Бобруйскагромаша». Зерно сразу плющат и закладывают в полимерный рукав. Месяц консервации и на корм скоту.

Григорий Панасюк, директор сельхозпредприятия «Ракитница»:

Огромное преимущество в снижении себестоимости зерна. Нам не надо тратить дополнительные ресурсы на сушку и дальнейшее хранение и измельчение, чтобы дать этот корм скоту. Мы сразу дробим, затромбовываем в полимерные рукава, и оно хранится пока не созреет и мы сможем использовать на корм скоту. В области осталось 30 % от всех площадей кукурузы на зерно. За 7-10 дней должны справиться. Вице-губернатору Брестской области по АПК краснеть на селекторном совещании не пришлось. Сложнее по поднятию зяби. Это озимые зерновые. И, в отличие от ярового сева, у них есть преимущество. Президент не раз подчеркивал – упор на озимые. Теперь пришло время кардинальных решений. Читайте также: Лукашенко: «Упаси господь хоть где-то в стране пойдет под снег кукуруза, которую мы оставили на зерно» Лукашенко раскритиковал темпы сева озимых в областях. Что сказал замминистра сельского хозяйства? «Что за безалаберность?» Александр Лукашенко раскритиковал руководство во время визита в Лиду Негодование главы государства понятно. Уйдут оптимальные сроки. А весной с влагой может быть проблема. На снег большой надежды тоже не стоит питать.

Григорий Панасюк:

Очень часто бывают ветряные бури. Особенно здесь, зачастую у нас на песках пыль поднимается, и мы понимаем, что теряем ту драгоценную влагу, которая необходима для формирования урожая. Да, этот год порадовал влагой. Но зачастую это один из пяти лет, чтобы влаги хватало. Зачастую влаги очень мало. К тому же озимые должны успеть, что называется укорениться в почве пред наступление морозов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Буквально вчера глава государства обсуждал вопросы уборки кукурузы и поднятия зяби в полях, а сегодня ответственные чиновники агропромышленного комплекса эти вопросы подняли уже в более комфортных условиях – на связи с Минском по селектору все регионы страны. Ну, конечно, надо обязательно убрать кукурузу на зерно до сезона дождей и вовремя посеять озимые. Чтобы, что называется, в зиму они уходили не с меньшей высотой, чем газонная трава у Дома правительства. Обеспеченность топливом, банк запчастей. Не хватает разве только дисциплины на местах. Совещание селекторное, но эмоциональности не занимать. Даже некоторая часть скота еще в поле. Когда, по идее, поля уже должны быть либо вспаханы, либо засеяны. Игорь Брыло: не хватает порядка 800 тысяч тонн зерна, но мы можем это восполнить – подробности здесь. Чиновники свои поручения сделали, за облисполкомами – контроль. А вот пахать – во всех смыслах – обычным крестьянам.

Максим Онискевич, механизатор сельхозпредприятия «Ракитница»:

Трактор мощный. Вытягивает на все 100 %. Не каждый трактор будет ходить при 8 корпусах со скоростью 12 километров в час. 25 гектаров в день – смело. Проблем нет.

Александр Погорельский, механизатор витебской агропромышленной структуры:

18 гектаров норма. Норму делаешь. Даже чуть больше. В зависимости от поля. Если поле не грязное, норму выполняем, даже больше. Это поле такое, ничего. Пахать можно. По уборке овощей и корнеплодов вопросов нет. Аграрии уверены, уложатся в срок. А что касается поднятия зяби, то агрономы с надеждой смотрят на метеосводки. Хотелось бы оптимальных температур. Ведь именно сегодня закладывается урожай 2022 года.