Волейболисты «Столицы» проиграли гомельской «Энергии» в матче чемпионата Беларуси

Волейболисты «Столицы» проиграли гомельской «Энергии» в третьем матче 1/2 плей-офф мужского чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четверг «горожане» имели возможность оформить пропуск в финальный раунд, однако не получилось. Подопечные Романа Аплевича оставили за собой три сета, уступив только во второй партии. Как итог – уверенные 3:1 в пользу гомельчан, которые вернули серию на свою площадку. Следующий поединок дружины проведут 16 апреля. Напомним, противостояние продлится до трех побед одной из команд.