Какие нюансы приходят вместе со студенческой визой – жертвы европейского образования поделились историями

Буллинг, социальная незащищенность, языковой барьер, неподъемные цены на образование и жизнь, одиночество в толпе – с такими проблемами столкнулись герои фильма «Трудности перевода», премьера которого состоялась сегодня на нашем телеканале, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Созданный в формате «выводы делайте сами» проект показывает другую сторону учебы и работы в европейских странах. А также предупреждает, какие нюансы приходят вместе со студенческой визой.

В разные годы герои фильма учились в странах Европейского союза. Многие поступили в местные университеты по примеру знакомых, однако разочаровались. Дороговизна обучения и жизни – одна из основных причин, послуживших поводом к возвращению домой.

Мария Харланова:

Когда пришло время платить за второй семестр, выяснилась такая проблема, что мои родители не поняли, какую сумму конкретно они будут платить. Они предполагали, что сумма, которую нам выставили, это была сумма за год. Оказалось, что это была за семестр. Получается, сумма обучения всего увеличивалась значительно. Из-за этого мои родители тоже были, мягко говоря, в шоке, потому что такой суммы на руках у нас не было, мы были готовы ее со временем собрать, но это тоже вопрос, если цена поднимется, хватит ли денег. За время моего обучения мои родители дали примерно 4 или 5 тысяч евро за полтора семестра.

Аполитичными в Европе также получилось остаться не у всех героев фильма. Цвет белорусского паспорта стал причиной отчисления с последнего курса для нашего студента в Чехии. А белоруса из Могилева под предлогом хорошей успеваемости успели включить в список стипендиатов «Солидарности» – это гранты для тех, кто, по мнению польского руководства, пострадал ввиду своих общественно-политических взглядов в 2020 году. На деле – спонсирование экстремизма. Как показывает история одного из героев проекта, многих причисляют к политическим беженцам без их ведома.

Николай Дорошко:

Я туда поступил с высоким баллом. Был список, не буду брать, был на втором месте среди поступивших. Вот из этого же учебного отдела она звонит, женщина там, и говорит, есть предложение получить стипендию. Нужно просто было подать информацию о том, сколько ты баллов получил (там легко распечатка делалась с того же сайта этого университета). Ну и в принципе все. Грех отказываться, деньги предлагают. Я пошел, подал этот документ о том, что у меня хороший балл. Я его получил. Потом через две недели где-то они пишут, что у нас необходимо провести, я даже просто не знаю, как это честно назвать, собрание, вебинар. Мне несложно. Я взял, сел, включил это. Там человек было 400. Сидим. И потом подключились эти местные каналы. Началось, я это так и назову, ток-шоу. Не Малахов, но что-то в этом духе. Они начали рассказывать о том, как в Польше в целом потратились на это дело. Минут 10–30 я там посидел, послушал. Честно скажу, путного ничего не выловил. Ушел.