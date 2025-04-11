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Александр Лукашенко провёл неформальную встречу с семьёй премьер-министра Пакистана

11 апреля 2025 05:58
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Сближение Минска и Исламабада. Александр Лукашенко сегодня проведет переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Накануне высокий гость прибыл в белорусскую столицу с официальным визитом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провёл неформальную встречу с семьёй премьер-министра Пакистана-2

Встреча пройдет во Дворце Независимости в формате один на один и с участием делегаций. В центре внимания – реализация договоренностей, достигнутых во время официального визита нашего Президента в Исламабад в ноябре 2024-го. Основной акцент будет сделан на углублении торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот по итогам прошлого года превысил 50 миллионов долларов, но потенциал гораздо выше. Отдельно стороны рассмотрят ключевые аспекты глобальной и региональной повестки, включая взаимодействие двух государств на международных площадках. 

Александр Лукашенко провёл неформальную встречу с семьёй премьер-министра Пакистана-4

Накануне, перед официальными переговорами, Александр Лукашенко провел неформальную встречу с семьей Шариф. Стороны тепло приветствовали друг друга.

# Беларусь-Пакистан # Александр Лукашенко # Шахбаз Шариф

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