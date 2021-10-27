Президент раскритиковал темпы сева озимых в областях. Что сказал замминистра сельского хозяйства?

Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент потребовал не расслабляться и оперативно провести все необходимые осенние полевые работы.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

В целом в республике 2,5 миллиона гектаров занимают зерновые культуры, зернобобовые. Озимые из них занимают 50-55 %. То есть мы сеем озимых, как и планировалось, больше, потому что дефицит влаги весенний, который существует, уменьшает нам урожай. Мы видим, что с озимых культур мы получаем урожай выше, чем с яровых. Поэтому и клин озимых всегда выше ярового.

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