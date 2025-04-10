Две белоруски выступят на теннисном турнире в Риме

Опубликован заявочный лист грунтового теннисного турнира WTA-1000 в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях планируют принять участие и две белоруски. Это первый номер планетарного топа – Арина Соболенко, которая в 2024 году дошла до финала этих состязаний, где уступила польке Иге Швентек. А также Виктория Азаренко, занимающая 50-ю строчку рейтинга WTA. На турнире выступят все сильнейшие теннисистки мира – включая Джессику Пегулу, Кори Гауфф, Мэдисон Киз, Ясмин Паолини, Мирру Андрееву, Чжэн Циньвэнь и Елену Рыбакину. Соревнования на кортах итальянской столицы пройдут с 6 по 18 мая.