11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Дата, которая непроходящей болью пронизывает наши сердца: 11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, произошедшем ровно 80 лет назад. Это восстание организовали советские военнопленные, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь бережно хранит правду о событиях Великой Отечественной войны. По всей стране сегодня состоятся памятные акции. К мемориалам цветы и венки будут возложены от бывших узников концлагерей, представителей власти, общественных организаций, трудовых коллективов, студентов и школьников. Вечером во Дворце Республики делегация Минской области увидит концерт-реквием «Каждый третий». Накануне его посетили представители Могилевского региона.

Чувство сострадания к погибшим в годы Великой Отечественной войны заложено у белорусов в генах, поэтому зрители концерта выходят из зала со слезами на глазах. Они принимают эту боль как свою. Ведь в Беларуси нет такой семьи, которая бы не пострадала в годы Великой Отечественной войны. Каждый третий погиб – и это был геноцид.