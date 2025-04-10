Прямой эфир

Алина Шевчук стала чемпионкой Европы по Борьбе

10 апреля 2025 20:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Алина Шевчук стала чемпионкой Европы по борьбе, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в столице Словении. 

Нашей спортсменке не было равных в весовой категории до 68 килограммов. В медальном поединке ей противостояла представительница Румынии Екатерина Зеленых. Девушки показали настоящую волю к победе, но последнее слово осталось за нашей соотечественницей – 2:1. Она отправляет в копилку сборной золото континентального первенства. 

Наталья Варакина – бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе. Читайте здесь. 

Еще одна наша спортсменка Анастасия Зименкова стала третьей в весе до 76 килограммов. Она была сильнее Лауры Кюн из Германии и принесла команде бронзовую награду. 

# Борьба

Другие новости рубрики

Все новости
Волейболисты «Столицы» проиграли гомельской «Энергии» в матче чемпионата Беларуси
10 апреля 2025 20:23

Волейболисты «Столицы» проиграли гомельской «Энергии» в матче чемпионата Беларуси

Две белоруски выступят на теннисном турнире в Риме
10 апреля 2025 20:20

Две белоруски выступят на теннисном турнире в Риме

Хоккеисты минского «Динамо» сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина
10 апреля 2025 19:28

Хоккеисты минского «Динамо» сыграют с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Кубка Гагарина