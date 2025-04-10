Алина Шевчук стала чемпионкой Европы по борьбе, рассказали в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в столице Словении.

Нашей спортсменке не было равных в весовой категории до 68 килограммов. В медальном поединке ей противостояла представительница Румынии Екатерина Зеленых. Девушки показали настоящую волю к победе, но последнее слово осталось за нашей соотечественницей – 2:1. Она отправляет в копилку сборной золото континентального первенства.

Наталья Варакина – бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе. Читайте здесь.

Еще одна наша спортсменка Анастасия Зименкова стала третьей в весе до 76 килограммов. Она была сильнее Лауры Кюн из Германии и принесла команде бронзовую награду.