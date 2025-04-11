Шесть человек погибли при крушении вертолёта у города Джерси-Сити

Пучков об ответе Китая на пошлины Трампа: у них с мозгами все в порядке

Я считаю правильно. Конечно, не руководитель КНР. Но глядя на то, что там происходит, у них с мозгами все в порядке. А поскольку это глубоко восточные люди, у них и с терпением все в порядке.