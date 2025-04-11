Шесть человек погибли при крушении вертолёта у города Джерси-Сити

Очередной авиаинцидент в США. Шесть человек погибли при крушении вертолета недалеко от Нью-Йорка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очередной авиаинцидент в США. Шесть человек погибли при крушении вертолета недалеко от Нью-Йорка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Джерси-Сити борт упал в реку Гудзон. Вертолет принадлежал туристической компании и вылетел из центра Манхэттена. Перед падением он разрушился в воздухе: потерял хвостовую балку и несущий винт. Как отмечают очевидцы, траектория полета выглядела странно. На борту находились пилот и пятеро туристов. Это была семья из Испании: двое взрослых и трое детей. Мэр Нью-Йорка подтвердил гибель шестерых человек. Власти устанавливают причины авиакатастрофы.