Муковозчик: частное репетиторство не запрещено – оно лишь приводится в нужные государству рамки

Для начала запомним: постановление определяет порядок работы репетиторов и остальных занятых самостоятельной деятельностью по обучению, то есть – частных лиц. Не юридических, их проект не касается, это важно.

Андрей Муковозчик:

Значит, когда на интернетных форумах стонут и плачут, апеллируя к родителям, мол, государство отнимает у вас права, лишает детей и вас выбора, одним не выучиться, другим не заработать, свобода и образование в опасности – вас обманывают.

Ведь стоит лишь образовать юридическое лицо и нанять туда всех стонущих репетиторов, как все вопросы отпадают. Почему же данный аспект не обсуждается и, похоже, намеренно замалчивается?

Да все просто: юрлицо – это ответственность. Это сертификация и контроль. Это утвержденные программы и тарифы. Это белые зарплаты репетиторов и налоги в государственную казну. Вот как раз те, кто соблюдать не собирался и не собирается, – вот они против. Супрацив.