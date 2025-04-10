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Муковозчик: частное репетиторство не запрещено – оно лишь приводится в нужные государству рамки

10 апреля 2025 20:10
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Муковозчик: частное репетиторство не запрещено – оно лишь приводится в нужные государству рамки-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
На публичное обсуждение выставлен «Проект постановления Совета Министров Республики Беларусь «О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению». Вот и давайте обсудим.

Для начала запомним: постановление определяет порядок работы репетиторов и остальных занятых самостоятельной деятельностью по обучению, то есть – частных лиц. Не юридических, их проект не касается, это важно.

Самостоятельной профессиональной деятельности по обучению – да. Подплинтусникам – нет. Подробности здесь.

Муковозчик: частное репетиторство не запрещено – оно лишь приводится в нужные государству рамки-4

Андрей Муковозчик:
Значит, когда на интернетных форумах стонут и плачут, апеллируя к родителям, мол, государство отнимает у вас права, лишает детей и вас выбора, одним не выучиться, другим не заработать, свобода и образование в опасности – вас обманывают.

Ведь стоит лишь образовать юридическое лицо и нанять туда всех стонущих репетиторов, как все вопросы отпадают. Почему же данный аспект не обсуждается и, похоже, намеренно замалчивается?

Да все просто: юрлицо – это ответственность. Это сертификация и контроль. Это утвержденные программы и тарифы. Это белые зарплаты репетиторов и налоги в государственную казну. Вот как раз те, кто соблюдать не собирался и не собирается, – вот они против. Супрацив.

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# Андрей Муковозчик # Авторская журналистика на СТВ

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