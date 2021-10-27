Игорь Брыло: не хватает порядка 800 тысяч тонн зерна, но мы можем это восполнить

Новости Беларуси. Белорусские аграрии близки к завершению сельскохозяйственного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, 26 октября во время рабочей поездки в Гродненскую область Президент потребовал не расслабляться и оперативно провести все необходимые осенние полевые работы.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
У нас будет уровень травянистых кормов прошлого года. Это дает возможность нам, скажем так, при правильном, рациональном использовании травянистых кормов мы, в принципе, можем обеспечить кормление скота в технологических параметрах и режимах. Основной блок вопросов, которые оговариваем по зимовке – это, конечно, обеспеченность зернофуражом. Сегодня у нас по свиноводческим комплексам, по свиноводческим предприятиям не хватает порядка 800 тысяч тонн зерна. Много это или мало? В принципе, у нас есть резервы, чтобы это восполнить. Прежде всего у нас еще продолжается уборка кукурузы на зерно и мы планируем порядка 1,6 миллиона тонн. И второй резерв, который нам восполнит эту недостающую нишу, это использовать возможности нашей биотехнологической корпорации в Пуховичах.
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