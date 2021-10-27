«Давайте цыплят по осени считать». Александр Субботин высказался о темпах уборки кукурузы

Новости Беларуси. Кукурузу называют царицей полей. Если обойтись без эпитетов, то для белорусского АПК это стратегическая культура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Весьма питательная, не уступает традиционному фуражу. Восполняет зерновые запасы. А в 2021 году они меньше прошлогодних. Поэтому надежда на этот злак.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Убирать с максимальными темпами. То есть мобилизованы все возможные мощности по уборке, поэтому стараемся в этот идеальный, скажем так, погодный отрезок, выхватить как можно больше. Области рассчитывали на 1,5 миллиона тонн. По простому перемножению тех площадей, которые есть, может быть, будет 1,7-1,75 миллиона. Но урожайность тоже в зависимости от региона и в зависимости даже от поля в каждом регионе немножко прыгает. Поэтому давайте цыплят по осени считать. Буквально через неделю-две мы можем подвести окончательные итоги.

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