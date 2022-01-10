«У нас два мема: «Британские учёные заявили» и «В Америке провели опрос». Знают ли в белорусском обществе историю?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Вадим Францевич, вопрос немножко в другую тему. Мы говорим об исторической памяти, а по-вашему, каков уровень знания истории в обществе? Насколько эта вся история интересна, во-первых. Во вторых, насколько она востребована в школах, в вузах, в институтах и просто среди людей?

Вадим Гигин, политолог, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

На самом деле, у нас часто проводят опрос и начинают по американскому типу, в Америке очень любят это. У нас два мема: «Британские ученые заявили» и «В Америке провели опрос – они не знают столицу Мексики». И у нас начинаются такие опросы. Всегда общество будет по-разному реагировать на те или иные исторические события. Что-то знать, что-то не знать – это нормально. Давайте проведем остаточные знания по физике, по математике. Но в целом сейчас, и мы докладывали это Президенту, в мире настоящие бумы интереса к истории. Почему? Мы говорим: «складывается новый миропорядок». А никаких ценностных, философских оснований для него нет. Люди не понимают, куда двигается мир, и поэтому мы летим вперед с головой, обернутой назад, и в прошлом ищем ориентиры, героев, образцы для подражания. И это нормально.

Алена Сырова, СТВ:

Но кто-то читает историю, написанную американцами, а кто-то изучает наши исторические моменты.

Вадим Гигин:

Для нас историю точно не американцы пишут. Альтернативную историю для Беларуси писали, может быть, в Америке, но бывшие коллаборационисты. А бывших не бывает. Именно история Второй мировой войны самая востребованная по запросам в поисковых системах. Например, тем, кто говорит, что мы слишком много внимания обращаем, не только мы – весь мир. Это очень интересно до сих пор.

Алена Сырова:

А какие источники правильно выбирать, чтобы не ошибиться?

Вадим Гигин:

Ну, не пойдет обычный человек в архивы. Для этого мы и предлагаем Президенту целую систему исторической политики. Надо ли нам институт? Категорически нет. Никаких институтов национальной памяти не надо создавать. И Президент об этом сказал. Во-первых, это признак тоталитарного государства, мягкого тоталитаризма, но тем не менее. Во-вторых, мы видим неэффективность: деньги затрачены огромные, но сказать, что в Польше, Украине, Прибалтике они достигают своих целей – нет. И мы так не пойдем. У нас все есть. Мы просто эти пазлы должны собрать воедино: это отделение гуманитарных наук и искусства (Академия наук), это вузы и университеты, это общественные организации, это СМИ. И мы должны их объединить в единую систему трансляции исторических знаний. Задача нашего объединения: переводить с академического языка, потому что ученые всегда все равно пишут на своем, научном языке, на общепонятный, тезисный язык – то, что людям интересно, нашу историю, увлекательную, переполненную героями, рассказывать так, чтобы всем это было интересно, и доводить подлинных героев. А то у нас какого-нибудь поднимут кровавого деятеля средневековья, типа Радзивилла. Говорят: «Но если он не герой, так у нас других и нет». Вы врете. Кроме тех, кого придумали наши националисты, а вместе с ними и западные хозяева, у нас есть Евфросиния Полоцкая, Кирилл Туровский, Франциск Скорина, Якуб Колас, Янка Купала, Максим Богданович. Я могу перечислять бесконечно этот список. Это наши герои. А вы заметьте, как о многих из них мы стали меньше говорить. У нас какой-нибудь князь, Сапега или Радзивилл, которые, как Президент сказал, мужиков меняли на собак. И почитайте наших классиков: его возвеличивают, он великий. У нас приедьте в любую деревню – этой деревней сначала владел шляхтич такой-то. Это что такое? Вы представляете, это что, изучение истории? Нам пытались привить холопскую идеологию: кто нами владел и нашими предками. Этому будет положен конец. Мы будем рассказывать народную историю белорусов – великого народа с великой историей.