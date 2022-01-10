Нужен ли институт национальной памяти в Беларуси? Мнения экспертов

Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нам вообще нужен институт национальной памяти, как в Украине?

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Я бы хотел такой момент отметить. У нас переулок Окрестина – это где размещаются определенные вещи. Я как раз был школьником, и мы Окрестина подняли – он Герой Советского Союза, который погиб за Минск. И мы тогда добились того, чтобы была улица Окрестина и переулок. Но сегодня у нас Окрестина с чем ассоциируется? Кирилл Казаков:

Исключительно с тоталитарным режимом и катаваннем. Александр Ивановский:

А ведь это был молодой парень, 22 года. Который более 100 вылетов произвел во время Отечественной войны. Вот понимаете, как бы человек достойный очень, а в нашей информационной повестке он упоминается исключительно в плане СИЗО, который там находится. Кирилл Казаков:

Нам нужен институт национальной памяти, как в Украине? Нужно как-то это систематизировать? Президент сказал, у нас есть Академия Наук. Александр Ивановский:

В одно время сказали, что образование надо вводить умеренно, по возможности избегая кровопролития. Салтыков-Щедрин говорил. То есть нам не надо делать резких движений. Нам нужен эволюционный путь, переосмысление того, который есть. Как только мы начнем драматизировать, с моей точки зрения, эту ситуацию – будут у нас определенные проблемы.

Кирилл Казаков:

У нас в Конституции заложена же история, да? В принципе, мы Великую Отечественную войну в Конституцию ввели. Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Что касается национальной идеи, это историческая память. Это важнейший компонент такого понятия, как национальная идея. А мы ищем идею. Вот идея. Александр Ивановский:

Если есть разрыв, тогда, конечно, есть проблемы. Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

В истории человечества история, историческая память, историческая правда являются самыми чувствительными темами. И опасными одновременно. Они играют как позитивную, так и негативную роль. Можно приводить из истории очень много фактов. Играть с краплеными картами в историю очень опасно. И даже когда вы говорите сейчас об институте исторической памяти – давайте так, откровенно. У всех ассоциация тут же с Украиной. Кирилл Казаков:

В Украине, по сути, это репрессивный аппарат. По-другому это назвать уже невозможно.