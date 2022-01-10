Нужен ли институт национальной памяти в Беларуси? Мнения экспертов
Новости Беларуси. Кто раскручивает политический спиннер на постсоветском пространстве? Как связана международная повестка с предпосылками из прошлого? События в Казахстане стали поводом для теледискуссии 10 января в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Нам вообще нужен институт национальной памяти, как в Украине?
Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:
Я бы хотел такой момент отметить. У нас переулок Окрестина – это где размещаются определенные вещи. Я как раз был школьником, и мы Окрестина подняли – он Герой Советского Союза, который погиб за Минск. И мы тогда добились того, чтобы была улица Окрестина и переулок. Но сегодня у нас Окрестина с чем ассоциируется?
Кирилл Казаков:
Исключительно с тоталитарным режимом и катаваннем.
Александр Ивановский:
А ведь это был молодой парень, 22 года. Который более 100 вылетов произвел во время Отечественной войны. Вот понимаете, как бы человек достойный очень, а в нашей информационной повестке он упоминается исключительно в плане СИЗО, который там находится.
Кирилл Казаков:
Нам нужен институт национальной памяти, как в Украине? Нужно как-то это систематизировать? Президент сказал, у нас есть Академия Наук.
Александр Ивановский:
В одно время сказали, что образование надо вводить умеренно, по возможности избегая кровопролития. Салтыков-Щедрин говорил. То есть нам не надо делать резких движений. Нам нужен эволюционный путь, переосмысление того, который есть. Как только мы начнем драматизировать, с моей точки зрения, эту ситуацию – будут у нас определенные проблемы.
Кирилл Казаков:
У нас в Конституции заложена же история, да? В принципе, мы Великую Отечественную войну в Конституцию ввели.
Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Что касается национальной идеи, это историческая память. Это важнейший компонент такого понятия, как национальная идея. А мы ищем идею. Вот идея.
Александр Ивановский:
Если есть разрыв, тогда, конечно, есть проблемы.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
В истории человечества история, историческая память, историческая правда являются самыми чувствительными темами. И опасными одновременно. Они играют как позитивную, так и негативную роль. Можно приводить из истории очень много фактов. Играть с краплеными картами в историю очень опасно. И даже когда вы говорите сейчас об институте исторической памяти – давайте так, откровенно. У всех ассоциация тут же с Украиной.
Кирилл Казаков:
В Украине, по сути, это репрессивный аппарат. По-другому это назвать уже невозможно.
Николай Щекин:
С другой стороны, вы помните, при советской власти у нас был Институт истории ЦК КПБ. Индустриализация какая-то нужна в обязательном порядке. Но это должно проходить в спокойном режиме, без гвалта. А то, что нынешний проект Конституции представлен для обсуждения – это производная исторической памяти и правды, это уже факты. И те включенные статьи – 15, по-моему, 35 – по поводу Великой Отечественной и все остальное – это наше достижение. Больше, давайте откровенно, сегодня перечисляли столько в истории, эти пять блоков условно. А чем мы можем гордиться? Вот из этих блоков еще надо что-то выбирать. Но самое близкое – это итоги Великой Отечественной войны. И в этом смысле здесь нельзя перегреть наше общество. Чтобы общество не растерялось. Получится хуже, чем в Казахстане.
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