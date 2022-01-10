Александр Ивановский: Запад придумал концепцию постправды и сам же на неё наступил, на эти грабли

Александр Ивановский, эксперт в сфере безопасности:

Конечно, более того, мы можем привести примеры и более ранние по информационной войне. Допустим, до сих пор потемкинские деревни мы рассматриваем как события, которые были, а на самом деле была совершена гигантская операция, переселено почти 2 миллиона человек на Юг. Создано новое количество городов. Если взять нынешнюю ситуацию, то я расцениваю события так: идет конкуренция в мире в связи с распадом. Конкуренция в системе государственного управления и конкуренция идеологии. Ясно, что эти конкуренции противопоставляются друг другу. И конечно, каждая из сторон, в первую очередь, конечно, Запад, который и придумал эту концепцию постправды, и сам же на нее наступил, на эти грабли. Превратилось в то, что средства массовой информации, в которых достоверность информации, позитивные, проверенные данные в значительной степени отсутствуют. А присутствует та точка зрения, которая выгодна в этот момент. Это, кстати говоря, мы можем наблюдать на Казахстане. Вы когда смотрите различные комментарии различных авторов, это представляет такой, знаете, на дискотеке шар, обклеенный зеркалами – и грани играют. Каждая грань, которую он видит, если это касается, район очень сложный, геополитическая ситуация связана с мировыми гигантами, с региональными структурами, очень сложное отношение. И такая пирамида показывает огромное многообразие интерпретаций тех событий, который есть. Начиная от того, что герои наконец-то восстали. И заканчивая тем, что сделана попытка…

Кирилл Казаков:

Это интерпретация, и все же ложь.

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