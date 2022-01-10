Гигин: то, что полыхнуло в Казахстане, может иметь далекоидущие последствия. Там уже заложены идеологические бомбы

Алена Сырова, СТВ: Говорили о том, что какая-то фейковая информация, которая вбрасывается, действительно, наверное, должна оказать эффект именно в это мгновение. В долгосрочной перспективе уже неважно, опровергнут этот фейк, развенчают его или нет. Как считаете, та история, которую мы сейчас видим на примере Казахстана, мы ее будем изучать потом по правдивым каким-то фактам или по тем фейкам, который уже успели укорениться у нас в головах?

Вадим Гигин, политолог, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы будем ее изучать по-разному. И знаете, совещание у Президента, которое проходило по исторической политике, значительную часть посвятило именно казахстанской ситуации. С этого он начал, дал подробный анализ, цитаты разошлись по всему миру. Очень важны исторические параллели. В основе того, что сейчас происходит – эта турбулентность постсоветского пространства через 30 лет после развала Советского Союза – лежит и то, что мы стали крайне грубо обращаться с историей. Растаскивать ее по национальным квартирам. В Казахстане буквально накануне, в декабре, отметили 35-ю годовщину известных событий декабря 1986 года. Когда должны были Назарбаева избирать, назначать первым секретарем ЦК КП Казахстана. Из Москвы прислали другого – бывшего первого секретаря Ульяновского обкома. Возникли волнения, жесткие столкновения. В Казахстане это отмечали чуть ли не на официальном уровне. Там были сцены, когда советские военнослужащие или там чекисты, не знаю, допрашивают казахского студента. И это разыгрывали в детском саду. Эти кадры тоже облетели YouTube. Они как будто разбудили вот этот дух волнений и беспорядков.

Понимаете, насколько к истории нужно относиться внимательно. Не нужно из истории делать некое оружие, чтобы обосновать современный политический строй. Когда наши оппоненты в 1990-е годы… Кто наши оппоненты, давайте назовем. Это бнфовцы, которые хотели сознательно исказить белорусское национальное самосознание. Их не устраивало и не устраивает, что для нас Великая Отечественная война свята, не устраивает, что в советском периоде мы видим много положительного, говорим, что это наш фундамент, что наша государственность оформилась именно в этот период. Их это просто жутко бесит. Они хотят, чтобы в России мы видели исторического врага. Они нам навязывают своих героев, как они их представляют. Это делается только ради того, чтобы изменить геополитическую ситуацию. Ради того, чтобы белорусов с россиянами сделать врагами. И эта же политика проводится по всему постсоветскому пространству. Когда мы изучаем методички цветных революций, мы очень много внимания уделяем технологиям. Но в основе лежит искажение исторического сознания, когда вы хотите обратиться к каким-то событиям несуществующим, когда стравливаются народы. И в Центральной Азии эта работа проводится очень активно. А она еще замешивается на местные исторические, племенные традиции, крайне сложную религиозную ситуацию. На самом деле, то, что полыхнуло в Казахстане, может иметь далекоидущие последствия и с этой точки зрения. Там уже заложены эти идеологические бомбы. В том числе завязанные зачастую на выдуманных фейковых исторических претензиях народов друг к другу.

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