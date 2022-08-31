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«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?

31 августа 2022 17:18
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Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Я строю отношения, давайте будем привыкать друг к другу  

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:  
Как вообще подготовить ребенка к появлению мачехи или отчима? Ваш супруг как-то готовил детей?  

«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?-1

Елена Журавлева, на двоих с супругом 9 детей, родила 5-х:  
Пытаюсь вспомнить. Наверное, особой подготовки не было.  

Юлия Самусенко:  
Знакомил до этого или как-то сказал, что теперь мы будем жить вместе?  

Елена Журавлева:  
Познакомил, как со своей женщиной: «У меня теперь есть любимая женщина». Мои дети были совсем маленькие, когда я пришла в семью: «Вот дядя Игорь». Не знаю, перебираю даже ситуации моих знакомых – наверное, практически сразу знакомили с детьми. У меня есть знакомые семьи, которые именно повторный брак, дети у нее есть или дети были у него – сразу представляли. Это нормальные, взрослые отношения, на мой взгляд. Я взрослый, ответственный в этой семье. Я как взрослый, главный, ответственный говорю, что строю теперь такие отношения, давайте будем привыкать друг к другу. Давайте знакомиться.  

С ребенком надо поговорить до того, как он увидел этого человека  

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:  
Не зря же говорят, что нельзя второй раз произвести первое впечатление. Мне кажется, первое впечатление самое важное. Наталья, как сделать так, чтобы это первое впечатление у детей во время знакомства с мачехой или отчимом осталось хорошим? Может быть, какая-то атмосфера должна быть соответствующая? Может быть, продумать надо, как это сделать?  

«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?-4

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:  
Первое – надо с ребенком поговорить до того, как он увидел этого человека. Женщину, мужчину – не важно. Очень грамотная позиция: объяснить, что мы – взрослые жизни. Я могу строить отношения, выбрать женщину (или мужчину). Он мне нравится, я бы очень хотела, чтобы ты тоже познакомился. Ребенок задаст какие-то вопросы. Может быть, ребенок попросит: «Покажи мне фотографию». Слава богу, сейчас в телефонах у всех есть. Ребенок уже как-то немножечко готов, что хочет родитель увидеть, спрашивает его мнение. В позитивном ключе – тогда ребенку легче. Потом при первой встрече огромные задаривания ребенка тоже не стоит делать – это как будто покупают. Ребенок будет наблюдать – смотреть поведение, тон речи, взгляд. То есть ребенку надо какое-то время освоиться, понаблюдать. Некоторые дети, конечно, впрыгивают сразу прямо, но не все. Большинство наблюдает и делает свои выводы.  

Надо больше терпения и внимания  

Наталья Надольская:  
Мне кажется, еще зависит от возраста ребенка.  

Наталья Евтихова:  
Да, конечно.  

Наталья Надольская:  
Давайте будем честными: в 4 года и в 14 лет познакомиться с новой мамой – этот разные вещи.  

«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?-7

Наталья Евтихова:  
Очень разные. В 4 ребенок легче пойдет на сближение, особенно, если дефицит мамы, женщины в семье. 14 – это уже подросток. Особенно, если это девочка, и другая женщина на ее территории – она будет наблюдать очень долго, принимать. Маленький ребенок быстрее пойдет. Здесь еще больше надо терпения, внимания, разговоров. Терпения той женщины, которая приходит, под этим наблюдением. У знакомой моей есть. Этого ребенка часто настраивают, особенно, если развод, что там плохая какая-то женщина. Мама хорошая. Он приходит с этой позицией: мачеха – стерва сейчас будет. Этой женщине, не знаю, три месяца, полгода понадобится, как в фильме «Мачеха». Ребенок – свой взгляд, свое формирование. Она любит папу, у них хорошие отношения. Мой папа стал счастливый. Она ко мне с уважением, чтобы я там ни творила. Могут и вредничать, специально этот нерв – терпеливо. Начинается такой уже свой интерес и контакт. Но для этого терпение надо, и быть во взрослой позиции.  

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# Дети и родители # общество # Юлия Самусенко # Елена Журавлева # Наталья Надольская # Наталья Евтихова # Фотофакт

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