«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?
Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Я строю отношения, давайте будем привыкать друг к другу
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вообще подготовить ребенка к появлению мачехи или отчима? Ваш супруг как-то готовил детей?
Елена Журавлева, на двоих с супругом 9 детей, родила 5-х:
Пытаюсь вспомнить. Наверное, особой подготовки не было.
Юлия Самусенко:
Знакомил до этого или как-то сказал, что теперь мы будем жить вместе?
Елена Журавлева:
Познакомил, как со своей женщиной: «У меня теперь есть любимая женщина». Мои дети были совсем маленькие, когда я пришла в семью: «Вот дядя Игорь». Не знаю, перебираю даже ситуации моих знакомых – наверное, практически сразу знакомили с детьми. У меня есть знакомые семьи, которые именно повторный брак, дети у нее есть или дети были у него – сразу представляли. Это нормальные, взрослые отношения, на мой взгляд. Я взрослый, ответственный в этой семье. Я как взрослый, главный, ответственный говорю, что строю теперь такие отношения, давайте будем привыкать друг к другу. Давайте знакомиться.
С ребенком надо поговорить до того, как он увидел этого человека
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Не зря же говорят, что нельзя второй раз произвести первое впечатление. Мне кажется, первое впечатление самое важное. Наталья, как сделать так, чтобы это первое впечатление у детей во время знакомства с мачехой или отчимом осталось хорошим? Может быть, какая-то атмосфера должна быть соответствующая? Может быть, продумать надо, как это сделать?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Первое – надо с ребенком поговорить до того, как он увидел этого человека. Женщину, мужчину – не важно. Очень грамотная позиция: объяснить, что мы – взрослые жизни. Я могу строить отношения, выбрать женщину (или мужчину). Он мне нравится, я бы очень хотела, чтобы ты тоже познакомился. Ребенок задаст какие-то вопросы. Может быть, ребенок попросит: «Покажи мне фотографию». Слава богу, сейчас в телефонах у всех есть. Ребенок уже как-то немножечко готов, что хочет родитель увидеть, спрашивает его мнение. В позитивном ключе – тогда ребенку легче. Потом при первой встрече огромные задаривания ребенка тоже не стоит делать – это как будто покупают. Ребенок будет наблюдать – смотреть поведение, тон речи, взгляд. То есть ребенку надо какое-то время освоиться, понаблюдать. Некоторые дети, конечно, впрыгивают сразу прямо, но не все. Большинство наблюдает и делает свои выводы.
Надо больше терпения и внимания
Наталья Надольская:
Мне кажется, еще зависит от возраста ребенка.
Наталья Евтихова:
Да, конечно.
Наталья Надольская:
Давайте будем честными: в 4 года и в 14 лет познакомиться с новой мамой – этот разные вещи.
Наталья Евтихова:
Очень разные. В 4 ребенок легче пойдет на сближение, особенно, если дефицит мамы, женщины в семье. 14 – это уже подросток. Особенно, если это девочка, и другая женщина на ее территории – она будет наблюдать очень долго, принимать. Маленький ребенок быстрее пойдет. Здесь еще больше надо терпения, внимания, разговоров. Терпения той женщины, которая приходит, под этим наблюдением. У знакомой моей есть. Этого ребенка часто настраивают, особенно, если развод, что там плохая какая-то женщина. Мама хорошая. Он приходит с этой позицией: мачеха – стерва сейчас будет. Этой женщине, не знаю, три месяца, полгода понадобится, как в фильме «Мачеха». Ребенок – свой взгляд, свое формирование. Она любит папу, у них хорошие отношения. Мой папа стал счастливый. Она ко мне с уважением, чтобы я там ни творила. Могут и вредничать, специально этот нерв – терпеливо. Начинается такой уже свой интерес и контакт. Но для этого терпение надо, и быть во взрослой позиции.
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