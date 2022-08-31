«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?

Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Я строю отношения, давайте будем привыкать друг к другу Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Как вообще подготовить ребенка к появлению мачехи или отчима? Ваш супруг как-то готовил детей?

Елена Журавлева, на двоих с супругом 9 детей, родила 5-х:

Пытаюсь вспомнить. Наверное, особой подготовки не было. Юлия Самусенко:

Знакомил до этого или как-то сказал, что теперь мы будем жить вместе? Елена Журавлева:

Познакомил, как со своей женщиной: «У меня теперь есть любимая женщина». Мои дети были совсем маленькие, когда я пришла в семью: «Вот дядя Игорь». Не знаю, перебираю даже ситуации моих знакомых – наверное, практически сразу знакомили с детьми. У меня есть знакомые семьи, которые именно повторный брак, дети у нее есть или дети были у него – сразу представляли. Это нормальные, взрослые отношения, на мой взгляд. Я взрослый, ответственный в этой семье. Я как взрослый, главный, ответственный говорю, что строю теперь такие отношения, давайте будем привыкать друг к другу. Давайте знакомиться. С ребенком надо поговорить до того, как он увидел этого человека Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Не зря же говорят, что нельзя второй раз произвести первое впечатление. Мне кажется, первое впечатление самое важное. Наталья, как сделать так, чтобы это первое впечатление у детей во время знакомства с мачехой или отчимом осталось хорошим? Может быть, какая-то атмосфера должна быть соответствующая? Может быть, продумать надо, как это сделать?