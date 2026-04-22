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Медики бьют тревогу! В Польше значительно выросло число заражений гепатитом А

22 апреля 2026 20:04
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К международным новостям. В Польше значительно выросло число заражений гепатитом А. Об этом заявил главный санитарный инспектор страны. С конца 2024 года активность вируса повышена, а количество заболевших сейчас примерно вдвое больше прошлогоднего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два действующих очага инфекции находятся в Любушском и Подляском воеводствах. Если темпы сохранятся, в этом году можно ждать 2 или даже 3 тысяч больных. Тем временем пациенты уже сталкиваются с увеличенными сроками ожидания и ограниченным доступом к специалистам. На этом фоне в стране проходит общенациональная акция протеста врачей «Черная неделя». Медучреждения выражают тревогу из‑за ухудшающегося финансового положения и системных проблем. По оценкам, не менее 40 районных больниц находятся под угрозой банкротства.

В польском Кротошине пациенты бьют тревогу из-за возможного закрытия онкологического отделения

# Польша # Кризис в ЕС

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