Сюзанна Володько стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Сюзанна Володько – чемпионка Европы по тяжелой атлетике. Белорусская спортсменка стала сильнейшей на континенте в категории до 69 килограммов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В рывке в своей лучшей попытке она справилась со штангой весом 108 килограммов, что принесло ей серебряную медаль. А вот в толчке землячке не нашлось равных: она зафиксировала груз в 129 килограммов и завоевала золото как в упражнении, так и в двоеборье. Тройку призеров дополнили россиянка Зарина Гусалова и немка Лиза Швайцер. Далее на грузинский помост вышли мужчины в весе до 79 килограммов, в том числе и два соотечественника. Лучше себя проявил Вадим Лихорад – в рывке у него шестой результат, в толчке – четвертый. Наш спортсмен занял итоговое 6-е место. Андрей Фролов по сумме двух упражнений замкнул первую десятку.