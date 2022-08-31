В ребёнке видит бывшего мужа. Почему не все мужчины готовы принять детей жены от предыдущего брака?

Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Неродные дети порой становятся преградой. Бывают ситуации, когда женщину мужчина любит или, например, наоборот, но детей они не готовы принять. Как быть в таком случае?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
У меня были клиенты-мужчины с этой позицией.
Юлия Самусенко:
Что я не хочу принимать детей женщины?
Наталья Евтихова:
Они говорили о том – я видела про принятие как раз, была позиция такая – что если я люблю женщину, то люблю ее ребенка. Потому что это продолжение. Я не могу не любить ее правую руку или левую, если я, в принципе, люблю. Они ребенка, если истинная любовь, принимают как продолжение. Если этого не происходит – допустим, в семье мальчик, и мужчина в нем видит бывшего мужа, конкурента, то здесь, конечно, ситуация другая, и с ней стоит поработать. Но он тогда не видит продолжение этой женщины в этом мальчике или девочке. Тогда могут быть проблемы.
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