В ребёнке видит бывшего мужа. Почему не все мужчины готовы принять детей жены от предыдущего брака?

Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Неродные дети порой становятся преградой. Бывают ситуации, когда женщину мужчина любит или, например, наоборот, но детей они не готовы принять. Как быть в таком случае?