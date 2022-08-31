Прямой эфир

Рис с курицей и карри. Рецепт от кулинара

31 августа 2022 16:55
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня мы приготовим завтрак, плавно переходящий в обед.

Рис с курицей и карри. Рецепт от кулинара-1

Начнем с подготовки продуктов, сначала порубим чеснок и лимонную цедру. Надавливаем и снимаем кожуру. Рубим чесночок. Достаточно крупно нарезаем лимонную цедру. Главное – снять желтую часть, чтобы она не горчила. Одни из самых ароматных ингредиентов уже подготовлены, разогреваем сковородку, приступаем к курице. Наливаем масло.

Рис с курицей и карри. Рецепт от кулинара-4

Порежем куриное филе на достаточно большие кусочки, так как рис будет вариться 17-20 минут. Чтобы просто курица не успела высохнуть. Масло уже разогрелось, мы отправляем чеснок, цедру и карри подогреваться на сковородку. Нам надо достать все ароматы из этих ингредиентов. Быстро все перемешиваем, чтобы чеснок не успел сгореть. И добавляем курицу.

Рис с курицей и карри. Рецепт от кулинара-7

Курица немного схватилась, сразу же добавляем рис басмати. Это длиннозерный рис, он готовится очень быстро, буквально 17-20 минут. Уменьшим немного огонь, добавим соли, перемешиваем. Добавим теплую воду. Теплая вода важна для того, чтобы не уменьшать температуру приготовления. Уменьшаем температуру на половину, наливаем воды на полтора пальца, накрываем крышкой на 17 минут. Не перемешиваем и не трогаем.

Рис с курицей и карри. Рецепт от кулинара-10

Рис уже готов. Обязательное условие – выключить огонь и оставить еще на 5 минут. Рис готов, сервируем блюдо. Получился очень ароматный и рассыпчатый рис. Посыплю все рубленой петрушечкой. Подаем к столу.

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# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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