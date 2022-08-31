Рис с курицей и карри. Рецепт от кулинара

Лена Климук, кулинар:

Сегодня мы приготовим завтрак, плавно переходящий в обед.

Начнем с подготовки продуктов, сначала порубим чеснок и лимонную цедру. Надавливаем и снимаем кожуру. Рубим чесночок. Достаточно крупно нарезаем лимонную цедру. Главное – снять желтую часть, чтобы она не горчила. Одни из самых ароматных ингредиентов уже подготовлены, разогреваем сковородку, приступаем к курице. Наливаем масло.

Порежем куриное филе на достаточно большие кусочки, так как рис будет вариться 17-20 минут. Чтобы просто курица не успела высохнуть. Масло уже разогрелось, мы отправляем чеснок, цедру и карри подогреваться на сковородку. Нам надо достать все ароматы из этих ингредиентов. Быстро все перемешиваем, чтобы чеснок не успел сгореть. И добавляем курицу.

Курица немного схватилась, сразу же добавляем рис басмати. Это длиннозерный рис, он готовится очень быстро, буквально 17-20 минут. Уменьшим немного огонь, добавим соли, перемешиваем. Добавим теплую воду. Теплая вода важна для того, чтобы не уменьшать температуру приготовления. Уменьшаем температуру на половину, наливаем воды на полтора пальца, накрываем крышкой на 17 минут. Не перемешиваем и не трогаем.