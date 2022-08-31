«Я тебя ненавижу. Ты мне никто». Как приёмному родителю наладить контакт с пасынком или падчерицей?

Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Обидные фразы, которые дети порой говорят своим приемным родителям: «Я тебя ненавижу. Ты мне никто. Не указывай, что мне делать. Ты мне не отец. Ты мне не мать». Наталья, как в такой ситуации вести себя?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Первое – не отрицать. То есть говорить: «Да, я тебе не отец – так сложилось. Но я взрослый человек, мужчина, который любит твою маму, хочет сделать ее счастливой. И ты мне небезразличен. Это правда – я не отец». Когда ребенка начинают: «Нет, я взрослый...» С ним нужно согласиться, тогда ребенок даже не спорит. С ним уже согласились точно. Он-то говорит, чтобы по-другому шло. Дальше уже идет взрослая позиция – не указывать: «Ты считаешь, что я не могу тебе указывать». Наталья Надольская:

Что движет ребенком, когда он произносит эти фразы? Наталья Евтихова:

Конечно, боль, обида, конкуренция: «Зачем здесь этот дядя? Мы с мамой хорошо жили». Вернуть все назад, сделать ему больно, уколоть, пусть уйдет. Конкуренция, борьба за территорию, маму, возможно. Ребенок же не понимает дальше последствий, как это пойдет. Он просто в этот момент, в этой эмоции чувствует так. К фильму «Мачеха» с Дорониной – там же девочка тоже так себя вела. Ребенок чувствует так. Но взрослый должен найти этот ресурс, эту силу, принять, помочь, быть терпеливым и любящим, насколько он может.