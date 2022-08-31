«Мы так хорошо с мамой жили, появился этот дядька». Как быть, если у ребёнка не складываются отношения с приёмным родителем?

Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Если в какой-то момент ребенок, например, начинает манипулировать или пакостить приемному родителю, что в таких ситуациях делать? Как наладить контакт?

Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:

Такое часто бывает. Потому что хочет выжить по-своему: «Мы так хорошо с мамой жили, появился этот дядька». Юлия Самусенко:

И все испортил. Наталья Евтихова:

Мне одна клиентка рассказывала, что она выбрасывала одежду его [отчима – прим. ред.] с балкона, прятала ботинки в мусоропровод, чтобы босиком – что только ни вытворяла. Она говорит: «Господи, мне сейчас так стыдно. Это святой человек. Он меня выдержал и не ругал. Я его сейчас так люблю и так благодарна. Но мне было 10 лет, я так боролась за свободу в своей квартире». Здесь очень важно, конечно, как взрослый. То есть остаться в позиции взрослого, понимать, что ребенок нашел такое средство. Разговаривать родному родителю, объяснять что-то и показывать. Все равно нужно время и терпение.