«Мы так хорошо с мамой жили, появился этот дядька». Как быть, если у ребёнка не складываются отношения с приёмным родителем?
Чужая кровь. Дети от предыдущего брака – обуза или подарок? Напряженные отношения нередко приводят к скандалам в семье или даже разводу. О том, может ли ребенок стать помехой для очередного брака, как найти в своем сердце место для падчерицы и пасынка и стать для них родным, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Если в какой-то момент ребенок, например, начинает манипулировать или пакостить приемному родителю, что в таких ситуациях делать? Как наладить контакт?
Наталья Евтихова, психолог, гештальт-терапевт, семейный психотерапевт:
Такое часто бывает. Потому что хочет выжить по-своему: «Мы так хорошо с мамой жили, появился этот дядька».
Юлия Самусенко:
И все испортил.
Наталья Евтихова:
Мне одна клиентка рассказывала, что она выбрасывала одежду его [отчима – прим. ред.] с балкона, прятала ботинки в мусоропровод, чтобы босиком – что только ни вытворяла. Она говорит: «Господи, мне сейчас так стыдно. Это святой человек. Он меня выдержал и не ругал. Я его сейчас так люблю и так благодарна. Но мне было 10 лет, я так боролась за свободу в своей квартире». Здесь очень важно, конечно, как взрослый. То есть остаться в позиции взрослого, понимать, что ребенок нашел такое средство. Разговаривать родному родителю, объяснять что-то и показывать. Все равно нужно время и терпение.
Елена Журавлева, на двоих с супругом 9 детей, родила 5-х:
Такой жизненный пример. У нас на этапе подстройки отношений, когда мы еще недолго жили вместе, возник конфликт по поводу уборки. Когда мои пасынки, уже взрослые парни: «Почему это я должен убирать?» Апеллировать, естественно, к папе: «Папа, чего это я должен?» На что папа им сказал: «Дома командует тетя Лена. Если нужно убрать, она сказала – значит, дружно поднялись и сделали то, что она вам сказала. Все ясно?» – «Все ясно». Конфликт был исчерпан сразу же, потому что было сразу показано, что родительская позиция единая, поманипулировать, кого-то на свою сторону привлечь вам не удастся. Живем все вместе, все вместе отвечаем, но есть тот, кто определяет, кому что делать. Тебе – пылесос, тебе – тряпочка. Вперед, все дружно навели порядочек.
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