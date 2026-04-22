Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сергей Анатольевич, здравствуйте. Рад вас видеть у нас на проекте.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У вас же рецепт настоящего белоруса. Поэтому будем готовить белорусское блюдо.
Александр Осенко:
Для того, чтобы стать дипломатом, какие должны быть черты характера? Что в себе надо развивать?
Сергей Рачков:
Надо быть патриотом страны. Потому что если у тебя этого нет, тебя раскусят очень быстро.
Александр Осенко:
Как уметь дружить на Востоке?
Сергей Рачков:
Принято у них всю ночь разговаривать, пить чай. После этого я понял, я должен следовать тем традициям, которые существуют в этой стране.
Кто не готовит или не умеет готовить драники, тот не белорус.
Александр Осенко:
А Арабскую весну помните?
Сергей Рачков:
Меня сопровождал взвод ребят военных с автоматами, и у меня были даже личные охранники.
Александр Осенко:
Что грело душу?
Сергей Рачков:
Шел в посольство Советского Союза и смотрел, пришло письмо из дома или не пришло письмо.
Сергей Рачков:
Кто у нас не занят, у кого свободные руки, должны аплодировать нам.
Александр Осенко:
Аплодисменты!
Смотрите новый выпуск 26 апреля апреля в 10:15 на «РТР-Беларусь».