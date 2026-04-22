Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»

В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Сергей Анатольевич, здравствуйте. Рад вас видеть у нас на проекте. Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У вас же рецепт настоящего белоруса. Поэтому будем готовить белорусское блюдо. Александр Осенко:

Для того, чтобы стать дипломатом, какие должны быть черты характера? Что в себе надо развивать?

Сергей Рачков:

Надо быть патриотом страны. Потому что если у тебя этого нет, тебя раскусят очень быстро. Александр Осенко:

Как уметь дружить на Востоке?

Сергей Рачков:

Принято у них всю ночь разговаривать, пить чай. После этого я понял, я должен следовать тем традициям, которые существуют в этой стране. Кто не готовит или не умеет готовить драники, тот не белорус.

Александр Осенко:

А Арабскую весну помните? Сергей Рачков:

Меня сопровождал взвод ребят военных с автоматами, и у меня были даже личные охранники.

Александр Осенко:

Что грело душу? Сергей Рачков:

Шел в посольство Советского Союза и смотрел, пришло письмо из дома или не пришло письмо.