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Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»

22 апреля 2026 18:59
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В новом выпуске «Рецепта настоящего белоруса» – Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Сергей Анатольевич, здравствуйте. Рад вас видеть у нас на проекте.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
У вас же рецепт настоящего белоруса. Поэтому будем готовить белорусское блюдо.

Александр Осенко:
Для того, чтобы стать дипломатом, какие должны быть черты характера? Что в себе надо развивать?

Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Сергей Рачков:
Надо быть патриотом страны. Потому что если у тебя этого нет, тебя раскусят очень быстро.

Александр Осенко:
Как уметь дружить на Востоке?

Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Сергей Рачков:
Принято у них всю ночь разговаривать, пить чай. После этого я понял, я должен следовать тем традициям, которые существуют в этой стране.

Кто не готовит или не умеет готовить драники, тот не белорус. 

Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
А Арабскую весну помните?

Сергей Рачков:
Меня сопровождал взвод ребят военных с автоматами, и у меня были даже личные охранники.

Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»-10

Александр Осенко:
Что грело душу?

Сергей Рачков:
Шел в посольство Советского Союза и смотрел, пришло письмо из дома или не пришло письмо.

Какие черты характера должны быть у диполомата? Сергей Рачков – в «Рецепте настоящего белоруса»-12

Сергей Рачков:
Кто у нас не занят, у кого свободные руки, должны аплодировать нам.

Александр Осенко:
Аплодисменты!

Смотрите новый выпуск 26 апреля апреля в 10:15 на «РТР-Беларусь».

# Александр Осенко # Сергей Рачков

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