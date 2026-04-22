Гродненская «Олимпия» одолела «МИНСК» в первом матче финальной серии чемпионата Беларуси

Борьба за золото чемпионата Беларуси по баскетболу среди женских команд стартовала, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом поединке финальной серии гродненская «Олимпия» одолела на выезде «МИНСК». Дуэль прошла в плотном соперничестве – основное время так и завершилось вничью. А в дополнительной пятиминутке гостьи вырвали победу с перевесом в четыре очка. Результат встречи – 57:53.

В следующий раз дружины сыграют в предстоящую пятницу также в белорусской столице, а затем оппоненты переедут уже в Гродно. Отметим, в регулярном чемпионате эти коллективы провели 6 матчей и разделили виктории поровну, что, безусловно, добавляет остроты данному противостоянию. Серия за бронзу национального первенства, в которой «Горизонт» будет соперничать со своим фарм-клубом, начнется уже в четверг, 23 апреля.