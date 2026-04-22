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Жители Лондона массово пересаживаются на велосипеды из-за забастовки работников метро

22 апреля 2026 20:00
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Жители Лондона массово пересаживаются на двухколесный транспорт. Причиной стал сбой в работе подземки. Забастовка машинистов привела к задержке открытия многих станций и полному закрытию некоторых линий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Лондона массово пересаживаются на велосипеды из-за забастовки работников метро-2

И хоть прокат велосипедов пользуется повышенным спросом, значительная часть горожан предпочла остаться работать дома. Протест машинистов вызван изменением условий труда и начался еще накануне. Лондонская транспортная компания предложила перевести водителей на четырехдневную рабочую неделю. Профсоюз отверг этот план. Ожидается, что акция протеста продлится еще сутки.

# Новости Великобритании

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