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Новости по тегу #Елена Журавлева

О востребованности среднего специального образования и молодых педагогах – интервью с сенатором Еленой Журавлевой
30 августа 2026 15:08

О востребованности среднего специального образования и молодых педагогах – интервью с сенатором Еленой Журавлевой

Правильные ценности начинаются здесь! Как готовят белорусских педагогов – спросили у Елены Журавлёвой
20 апреля 2025 15:51

Правильные ценности начинаются здесь! Как готовят белорусских педагогов – спросили у Елены Журавлёвой

Общественно-культурная инициатива «Голоса родной страны» проходит в Минском районе
15 января 2025 13:58

Общественно-культурная инициатива «Голоса родной страны» проходит в Минском районе

Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске
03 октября 2023 15:07

Самой многочисленной – 1115 лет. Династии педагогов чествовали в Минске

«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?
31 августа 2022 17:18

«У меня теперь есть любимая женщина». Как подготовить ребёнка к знакомству с мачехой?

«Мы так хорошо с мамой жили, появился этот дядька». Как быть, если у ребёнка не складываются отношения с приёмным родителем?
31 августа 2022 15:24

«Мы так хорошо с мамой жили, появился этот дядька». Как быть, если у ребёнка не складываются отношения с приёмным родителем?

В Минской области приняли 5 тысяч первокурсников. Как готовят колледжи к учебному году?
29 августа 2022 14:14

В Минской области приняли 5 тысяч первокурсников. Как готовят колледжи к учебному году?

Поняла, что мы не потянем финансово. Белоруска рассказала, как прокормить девятерых детей
18 августа 2022 13:08

Поняла, что мы не потянем финансово. Белоруска рассказала, как прокормить девятерых детей

Готовимся к школе с «Марко». Какую детскую обувь там можно купить?
12 августа 2022 12:57

Готовимся к школе с «Марко». Какую детскую обувь там можно купить?

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже
08 июня 2022 11:20

«Мы трудились день и ночь». Новая воркаут-площадка появилась в несвижском колледже

Как заказать правильных Деда Мороза и Снегурочку?
27 декабря 2018 08:15

Как заказать правильных Деда Мороза и Снегурочку?

Президент Беларуси 7 марта вручил госнаграды и генеральские погоны во Дворце Независимости. Репортаж СТВ
07 марта 2018 18:28

Президент Беларуси 7 марта вручил госнаграды и генеральские погоны во Дворце Независимости. Репортаж СТВ