Новости по тегу #Елена Журавлева

«Востребованность среднего специального педагогического образования есть и будет» – отметила директор Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа.
«Профессия педагога – это сердце нашего государства, потому что от педагога все исходит и к нему все возвращается. Все профессии от учителя, а профессия учителя – от Бога».
Свои достижения на выставках демонстрируют организации и предприятия районов. А творчество презентуют мастера-умельцы. 17 января эстафету примут Крупки и Пуховичи, затем Мядель и Смолевичи.
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