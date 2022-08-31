Навести порядок и свести к нулю импортную сборку – Кочанова провела совещание по работе «Мотовело»

Новости Беларуси. Навести порядок, задействовать неиспользуемые площади и свести к нулю импортную сборку. Такие задачи сегодня стоят перед белорусским «Мотовело», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас судьба предприятия на контроле правительства и Мингорисполкома. Представители столичной мэрии 31 августа поделились своим видением по совершенствованию работы «Мотовело» в Совете Республики. По мнению спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой, все компании должны работать эффективнее в условиях санкций. Об этом неоднократно говорил и Президент. Глава государства не раз акцентировал внимание на важности использования отечественных решений для развития экономики.

В том числе такой посыл звучал из уст белорусского лидера, когда он лично посещал «Мотовело» в середине августа. Тогда Александр Лукашенко заявил о необходимости ускоренного перехода промышленности к импортозамещению для того, чтобы избежать политических рисков невыполнения контрактов. При этом Президент выразил уверенность, что отечественные промышленники в силах произвести все необходимые комплектующие. И подчеркнул: главная задача – обеспечить приемлемую цену продукции, сроки производства и качество. «Ничего своего!» Президенту показали, как собирают белорусские мотоциклы.