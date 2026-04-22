Илья Протас помог «Херши» обыграть «Бриджпорт» в первом матче плей-офф Кубка Колдера

В Американской хоккейной лиге стартовала стадия плей-офф. В первом же поединке 1/16 финала Кубка Колдера Илья Протас отметился заброшенной шайбой и помог «Херши» обыграть «Бриджпорт» со счетом – 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусский нападающий поразил пустые ворота соперников за несколько секунд до финальной сирены. Кроме того земляк четыре раза угрожал неприятельским владениям и заработал показатель полезности «+1».

Второе противостояние серии до двух побед в этой паре состоится 24 апреля. В регулярном чемпионате, напомним, Илья набрал 66 очков, став лучшим снайпером и бомбардиром «медведей», а также занял первое место в списке самых результативных новичков лиги.