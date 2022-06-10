«У меня более 10 тысяч подписчиков». Председатель Полоцкого райисполкома поделился секретом успешной работы

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:

XXI век, технологии шагают впереди. И я принял решение работать через социальные сети. Сегодня не только я, но и мои подчиненные, заместители, имеют аккаунты в Instagram, Telegram, «ВКонтакте». Лично у меня более 10 тысяч подписчиков. В своем аккаунте мы не только рассказываем о наших успехах, проблемах, но и также мы советуемся с населением о принятии решений. Сегодня, кроме комментариев, население очень много обращается в «Директ». Ежемесячно более 70 обращений поступает от населения, где они сегодня и советуют, и ставят свои задачи. Каждое обращение сегодня на особом контроле.

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