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«У меня более 10 тысяч подписчиков». Председатель Полоцкого райисполкома поделился секретом успешной работы

10 июня 2022 21:03
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Новости Беларуси. Центр белорусской государственности и в том числе один из центров Европы еще стал центром информационной трансформации управленческого аппарата. Игорь Маркович – лицо районной вертикали, еще и лидер мнений. На любое обращение отвечает онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У меня более 10 тысяч подписчиков». Председатель Полоцкого райисполкома поделился секретом успешной работы-1

Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:
XXI век, технологии шагают впереди. И я принял решение работать через социальные сети. Сегодня не только я, но и мои подчиненные, заместители, имеют аккаунты в Instagram, Telegram, «ВКонтакте». Лично у меня более 10 тысяч подписчиков. В своем аккаунте мы не только рассказываем о наших успехах, проблемах, но и также мы советуемся с населением о принятии решений. Сегодня, кроме комментариев, население очень много обращается в «Директ». Ежемесячно более 70 обращений поступает от населения, где они сегодня и советуют, и ставят свои задачи. Каждое обращение сегодня на особом контроле.

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Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим  

# Информационные технологии # общество # Игорь Маркович # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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