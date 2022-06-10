Вальс с участием Владимира Кухарева. Показываем, как выпускники столичной гимназии отметили выпускной

Новости Беларуси. Особенная атмосфера 10 июня царила в белорусских школах. В торжественной обстановке тысячи ребят прощались со своими альма-матер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этому дню они готовились, как к важному экзамену – заранее подбирали платья и костюмы. Все для того, чтобы праздник стал одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Момент прощания со школой вспомнила и наш корреспондент Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Мы находимся на празднике в 30-й гимназии. 10 июня здесь, как и в других учреждениях образования Беларуси, проходит выпускной. В этот вечер вчерашние ученики сделают первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Впрочем, к нему они готовились последние годы: выбирали вузы, примеряли на себя ту или иную профессию. Некоторые волновались. В целом сегодняшний вечер можно назвать временем перерождений, ведь неизвестно, кем с восходом солнца проснется вчерашний отличник или хорошист, как изменится его внутренний стержень в будущем. Мы надеемся, что только в лучшую сторону. Но от себя хочу поздравить учащихся и пожелать им успехов и целеустремленности. Что касается рассвета, встречать его ребята планируют вместе. И очень надеются, что еще не раз соберутся в стенах родной гимназии. Предлагаю узнать, откуда такое рвение.

Иван Ланевский, выпускник гимназии № 30 Минска:

У нас очень дружный класс. Мы всегда можем собраться какой-то компанией, пойти куда-то. Была недавно история, как мы просто собрались и поехали в лес на шашлыки. Со школой у нас связано все: первая любовь, какие-то ссоры. Мы все благодарны своей школе, что она нас воспитала, и мы стали такими, благодаря школе.

Полина Королева:

Состоялось награждение лучших учащихся: здесь сегодня 16 медалистов выпускаются с золотой медалью. А я хочу напомнить, что 30-я гимназия носит имя Бориса Окрестина. В армию он попал в 1942 году, был летчиком. К декабрю 1943 года уже совершил более 380 боевых вылетов, в ходе которых уничтожил большое количество вражеской техники и живой силы врага. Что касается преемственности поколений, то я думаю, что имя такого великого человека повлияло на учащихся в том числе, ведь многие из них – победители олимпиад, активисты, кто в будущем будет прославлять не только свою гимназию, но и нашу страну. Предлагаю узнать от родителей, как так получилось, что их дети настолько просвещенные, если можно так сказать, и кого за это благодарить.

Юлия Казакова, мама выпускника гимназии № 30 Минска:

Очень рады, что мы оказались именно в 30-й гимназии, потому что здесь замечательный педагогический состав. И у ребенка просто выявили те качества, которые можно было выявить. Большая благодарность гимназии.

Полина Королева:

Вот уже закончилось награждение, присутствующие занимают свои места в зале под открытым небом. А я хочу открыть небольшой секрет: сегодня здесь присутствует Владимир Кухарев. Он лично приехал, чтобы сказать напутственное слово будущим выпускникам. Кроме того, вместе с ними, с выпускниками и преподавательским составом, будет организовано возложение цветов к монументу памяти имени Окрестина и летчикам-героям. А после запланирован вальс, также с участием Владимира Кухарева. Подробности того, как председатель Мингорисполкома оказался на празднике в 30-й гимназии, расскажет директор.

Ольга Маринюк, директор гимназии № 30 Минска:

В этом году у нас выпускаются 16 медалистов. Поэтому для наших детей, конечно, важны любовь к Родине, патриотизм, воспитание. Важно то, что нормально и приемлемо для человека, который хочет стать Человеком с большой буквы.