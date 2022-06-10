Президент Беларуси обратился к выпускникам: всегда советую – делайте всё вовремя, потому что потом это будет трудно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие ребята, закончился второй, очень тяжелый, я думаю, самый тяжелый этап вашей жизни. Первый, естественно, детский сад. А сейчас школа. Тяжелый потому, что вам приходилось заниматься всем и сразу. Изучать нелюбимые предметы, делать нелюбимую работу. Дальше однозначно будет легче. Но только в том случае, если вы точно и правильно определите свой дальнейший путь. И вам нужно будет заниматься только одним, ну может быть, двумя-тремя конкретными делами. Если точно определите, то обязательно интересными делами.

И еще, всегда советую в таком случае нашим студентам, выпускникам и школьникам: делайте все вовремя. Вовремя изучайте предметы, вовремя определяйте свой дальнейший путь, вовремя идите на работу, вовремя создавайте семьи, рожайте детей. Вовремя, все вовремя! Потому что потом это сделать будет трудно: вас захлестнут другие дела. Словом, в добрый путь, дети!