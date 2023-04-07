У белорусского политолога есть предложение для европейцев, от которого невозможно отказаться. Вот какое

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим работу Либерально-демократической партии Беларуси и защиту на рубежах страны. В гостях политолог Петр Петровский и депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич.

Петр Петровский, политолог: А есть ли там государственность? Там оккупация. Там нет латвийского суверенного государства.

Григорий Азаренок, СТВ: Служба госбезопасности Латвии не рекомендует гражданам и жителям Латвии посещать Российскую Федерацию и Республику Беларусь, мол, ФСБ и КГБ готовят провокации, вербовочные подходы. Сегодня было сообщение о том, что даже на Пасху не рекомендуют приезжать, чтобы здесь отметить с родственниками. Понятно, это семейные праздники. Я так думаю, помолившись у нас, в наших святых храмах, – это же действительно вербовка. Они поймут, что здесь настоящая Святая земля, а государственность, которая там возникла, – это богоборческое, сатанинское, еретическое государство.

Петр Петровский:

Это все марионеточные режимы, которые, вместо того чтобы защищать собственный суверенитет, реализовывать, развивать свое государство, сегодня полностью выполняют поставленные перед ними задачи стран коллективного Запада, являются марионетками, играют против собственного народа. А то, что они говорят не ездить, – они строят железный занавес, опускают его для собственных граждан. Почему? Они боятся, что кто-то приедет сюда и увидит совершенно другую реальность. Их же надо зомбировать, с их точки зрения, собственных граждан. А чтобы их хорошо прозомбировать, они не должны владеть альтернативной информацией и вообще видеть и слышать, что имеется альтернативная точка зрения. Это Оруэлл-2023 про Европейский союз, про НАТО. Это никуда не делось. «1984» переиначивая, можем все это говорить.

Всем гражданам Латвии, Литвы, Эстонии, всем гражданам Европейского союза предложение. Выезжать на большие праздники, на Пасху в Беларусь, причем выезжать навсегда.

Григорий Азаренок:

И молиться об освобождении наших братских народов от американской оккупации.

Петр Петровский:

От глобалистской оккупации, потому что американцы также оккупированы глобализмом.

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