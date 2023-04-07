2020-й – сумасшедший Автухович, сейчас – профессиональные диверсанты. Как Запад готовит террористов?

Петр Петровский, политолог: Беглые нарушили наше законодательство. Мы должны это прямо говорить. А Республика Беларусь становится Брестской крепостью Евразии в полноценном смысле, с ядерным зонтиком. Понятно, что те, кто хотел привлечь через гибридную агрессию нашу страну в это военное противостояние, те зубки свои и обломали. А это не просто так я говорю.

Петр Петровский:

Смотрите, 2020 год. Кого они, сумасшедшего Автуховича подсовывали? 2021 год – дилетант Федута с Костусевым кувыркались в «зумах» и думали, как им произвести здесь госпереворот с уничтожением руководства страны. А теперь это уже не кувыркачи какие-то, не дилетанты либо больные люди. Это делают профессиональные диверсанты, которых готовят специальные службы, натаскивают. Более того, этот гродненский диверсант. Мы до сих пор не знаем, кто он. У него был поддельный российский паспорт. А кто это реально, мы не знаем. То есть еще глубоко законспирированные диверсанты. Теперь эти люди, западные спецслужбы будут думать, стоит ли это делать, стоит ли организовывать гибридную диверсионно-террористическую деятельность. Стоит ли играть с огнем?

Григорий Азаренок, СТВ:

Мне очень понравилось, когда Президент комментировал эти террористические атаки во время своего Послания. Он сказал: западные спецслужбы оценили операцию нашего КГБ и всех силовиков как блестящую. И он дальше добавил: «С вами будет точно так же».

Петр Петровский:

Если будут лезть на рожон, если будут пытаться уничтожать наше государство, наш народ, то будут получать по зубам.

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