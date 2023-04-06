«Его убили с оружием в руках». Антон Тицкий о погибшем блогере Татарском
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим патриотическое воспитание молодежи. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин и министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий.
Григорий Азаренок, СТВ:
Ужасное и трагическое событие, которое потрясло всех нормальных людей, всех людей, которые сочувствуют, сопереживают Донбассу, освобожденным территориям, – это чудовищный теракт в Санкт-Петербурге. В связи с этим психологическим нагнетанием, которое идет из-за обстрелов и всего прочего, как ваши молодежные активисты, которые работают вместе с вами, с которыми мы общались еще летом и зимой, которые полны оптимизмом, бодростью, творческой энергией развивать новые территории, возрождать их... Удается ли врагу психологически сломать тех, кто сейчас совсем рядом с фронтом?
Антон Тицкий, министр по молодежной политике Запорожской области:
К счастью, таких историй у нас нет, потому что ребята, когда принимают решение самореализовываться и развиваться вместе с нами, понимают, какие есть угрозы и вызовы, с которыми они столкнутся. Они постоянно подвергаются атакам в медийной среде. Они дискутируют со своими сверстниками, которые находятся на Запорожской области, которая еще не освобождена.
Если честно, это шокировало меня лично – смерть Максима, который был одним из символов этой СВО, символом освобождения и Запорожской области. Мы Максима впервые пригласили в Мелитополь еще летом прошлого года, он познакомился с ребятами, общался, многие из них лично продолжали дружить, общаться, советоваться с ним, потому что для Макса было важно научить их прикладной сфере, работать в блогосфере, развивать свои ресурсы, развиваться как блогеру. Он, как и многие ребята, ездил и помогал нашим бойцам на передовой, но все-таки это гуманитарные акции, они не бывают в самых горячих точках.
Это скорее личная трагедия. Она не может нас сломить, она может вызвать совсем другие эмоции. Это и горечь, и злоба бессильная, потому что то, что было сделано таким образом, – это реально террор, это подготовленная, с моей точки зрения, акция, которую специально проводили с целью не только убить Максима, но и поразить тех людей, которые пришли к нему на встречу.
Антон Тицкий:
Слава богу, что на сегодня больше погибших нет, но люди остаются в больницах, мы связывались вчера с нашим другом, заместителем министра здравоохранения РФ, я спрашивал, чем мы можем быть полезны для тех ребят, которые оказались ранены и находятся сейчас в больницах. Он меня уверил, что вся максимальная помощь оказывается, ничего дополнительного не требуется, они находятся под постоянным наблюдением. Он пожелал нам успехов, чтобы мы трудились здесь, заверил, что наше здравоохранение делает все возможное, чтобы как можно скорее люди, которые пострадали после теракта, встали на ноги.
Этот теракт имел цель запугать нас, но я думаю, что в результате мы, к сожалению, по такой горькой причине, что Макса не стало, обрели его как вечный символ.
Сейчас православные соблюдают пост. Макс был очень верующим человеком, истово набожным русским православным человеком, его убили во время поста, во время того, как он был воином в нашей войне. Наверное, здесь двойной смысл. Войны идей, его убили с оружием в руках, потому что его оружие – его слова, его перо, его книги, те тексты, которые он писал.
Я уверен, что это достойная смерть, она будет только нас ободрять, не давать нам впадать в уныние, поскольку если вы посмотрите выступления и интервью Маска, то он очень часто говорит, что уныние – это страшный грех. Следуя его напутствию, я считаю, что мы не будем впадать в уныние, а будем как можно больше бить врага на идеологическом фронте, как можно больше уделять внимание нашим бойцам, приближать нашу победу и продолжать его дело. Он жил как воин, погиб как воин. Для нашей молодежи, я думаю, он является неоспоримым авторитетом и примером, который, я думаю, многое еще мог бы сделать.
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