«Его убили с оружием в руках». Антон Тицкий о погибшем блогере Татарском

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим патриотическое воспитание молодежи. В гостях председатель правления Белорусского общества «Знание», кандидат исторических наук, политолог Вадим Гигин и министр по молодежной политике Запорожской области Антон Тицкий. Григорий Азаренок, СТВ:

Ужасное и трагическое событие, которое потрясло всех нормальных людей, всех людей, которые сочувствуют, сопереживают Донбассу, освобожденным территориям, – это чудовищный теракт в Санкт-Петербурге. В связи с этим психологическим нагнетанием, которое идет из-за обстрелов и всего прочего, как ваши молодежные активисты, которые работают вместе с вами, с которыми мы общались еще летом и зимой, которые полны оптимизмом, бодростью, творческой энергией развивать новые территории, возрождать их... Удается ли врагу психологически сломать тех, кто сейчас совсем рядом с фронтом?

Антон Тицкий, министр по молодежной политике Запорожской области:

К счастью, таких историй у нас нет, потому что ребята, когда принимают решение самореализовываться и развиваться вместе с нами, понимают, какие есть угрозы и вызовы, с которыми они столкнутся. Они постоянно подвергаются атакам в медийной среде. Они дискутируют со своими сверстниками, которые находятся на Запорожской области, которая еще не освобождена. Если честно, это шокировало меня лично – смерть Максима, который был одним из символов этой СВО, символом освобождения и Запорожской области. Мы Максима впервые пригласили в Мелитополь еще летом прошлого года, он познакомился с ребятами, общался, многие из них лично продолжали дружить, общаться, советоваться с ним, потому что для Макса было важно научить их прикладной сфере, работать в блогосфере, развивать свои ресурсы, развиваться как блогеру. Он, как и многие ребята, ездил и помогал нашим бойцам на передовой, но все-таки это гуманитарные акции, они не бывают в самых горячих точках. Это скорее личная трагедия. Она не может нас сломить, она может вызвать совсем другие эмоции. Это и горечь, и злоба бессильная, потому что то, что было сделано таким образом, – это реально террор, это подготовленная, с моей точки зрения, акция, которую специально проводили с целью не только убить Максима, но и поразить тех людей, которые пришли к нему на встречу.