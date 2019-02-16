Тёплая погода сохранится в Беларуси на предстоящей неделе

По предварительным прогнозам, на предстоящей неделе в Беларуси сохранится тёплая погода. В выходные страна будет находиться на северо-восточной периферии обширного тёплого антициклона с центром над Балканским полуостровом, рассказали в программе «Плюс-минус» .

А уже в начале недели погоду в Беларуси будет определять, в основном, область повышенного атмосферного давления. К среде республика окажется под влиянием малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Балтийского моря.

Татьяна Четырко, начальник отдела службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В середине недели на смену антициклону придут атмосферные фронты с северо-запада Европы и принесут в Беларусь осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температурный фон в ночные часы сильно не опустится, но и в дневные часы ждать высоких температур тоже не стоит.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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