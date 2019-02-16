Чтобы не повторять ошибок. На «Линии Сталина» реконструировали события Афганской войны

Новости Беларуси. Как 30 лет назад. Реконструкция военных событий прошла на «Линии Сталина» 16 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военно-исторические клубы воссоздали один из многочисленных эпизодов, воссоздающий вывод советских войск с территории Афганистана.

По сценарию на гарнизон и мирное население совершено внезапное нападение вооруженного отряда моджахедов. Советские войска оказывают достойное сопротивление, и победа, конечно же, на их стороне.

Артем Блеян, участник военно-исторической реконструкции:

У самого много деток. Старшие все в гаджетах сидят. Чтобы наглядно они видели, знали, чувствовали. И вот им стало интересно, когда папа начал участвовать в реконструкциях. Теперь интересуются историей, читают, смотрят фильмы документальные, художественные. В наше время надо доносить до общества то, что было, чтобы люди не забывали, что благодаря многим – и в Великой Отечественной войне, и в Афганской войне – ребятам, которые отдали свои жизни, они отдали их за нас, чтобы у нас была спокойная, мирная жизнь. И не повторяли тех ошибок.

Особенно важно в эти дни памяти Афгана поддержать реальных участников тех военных действий. Многие из них получили ранения в боях, которые до сих пор не дают о себе забыть. Сегодня этим людям подарили новые автомобили. Большинство из них оснащено ручным управлением.