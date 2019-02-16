В Москве -6, в Киеве +5. Погода в Европе на предстоящей неделе
О погоде в Европе рассказали в программе «Плюс-минус».
Тёплая погода сохранится в Беларуси на предстоящей неделе
Париж встретит пасмурной, но тёплой погодой: днём будет +11. На градус теплее ожидается в Риме. Собираясь в Вену, прихватите зонт – синоптики обещают дождь и +6 градусов выше ноля. На четыре градуса теплее в Мадриде, облачно с прояснениями, возможны осадки.
В Софии столбик термометра днём покажет +11. Утром возможны сильные туманы, будьте аккуратны за рулём. Переменную облачностью и +9 прогнозируют на неделе в Анкаре.
В Прибалтике зима сдавать позиции пока не намерена. В ночные часы столбик термометра всё ещё будет опускаться ниже ноля. В Риге днём будет +6 и дождь. В Варшаве на неделе будет сплошная облачность, дождь и + 7. Минусовая температура накроет Москву – облачно с прояснениями, дождь и -6 днём. В Киеве метеорологи предсказывают сухую погоду и +5.