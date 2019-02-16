Сельдяной король вогнал японцев в панику – ждут природных катаклизмов

Согласно японским легендам, если это создание попадается в сети – жди беды: землетрясений или цунами.

И пока специалисты пытаются успокоить японцев: мол, с точки зрения науки, беспокоиться не о чем, – люди уже вовсю пакуют чемоданы. Местные жители помнят, как за год до «Великого землетрясения» в сети японских рыбаков также попадались эти рыбы.

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