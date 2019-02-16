«Традиции студенческого спорта». В биатлонной гонке «Всебелорусская студенческая лыжня» победила команда БГУФК

Новости Беларуси. Любовь к зимнему виду спорта не тает и у тех, кто только начинает прокладывать лыжню и готовится к старту в профессиональный путь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

16 февраля «Всебелорусская студенческая лыжня» собрала в Веснянке практически полтысячи участников более чем из 50 вузов. Несмотря на название, в празднике спорта приняли участие не только студенты. За здоровый образ жизни – преподаватели, сотрудники и, конечно, руководители учебных заведений. Кто победил в биатлонной гонке, расскажет корреспондент Кристина Федорович. Всебелорусская студенческая лыжня собрала на лыжероллерной трассе в Веснянке участников из более чем 50 вузов Спортивный февраль набирает обороты. Меткость, воля к победе и драйв. На лыжероллерной трассе в Веснянке по-настоящему жарко, и это мы сейчас не о вполне уже весенней погоде. Перед стартом все настроены по-боевому.

Мы очень рады, что проходят такие соревнования. Конечно, мы все будем рады занять первое место и прославить наш университет.

Мы обязательно победим, да мы уже победили. У нас олимпийский принцип: пришли – победили. А вот о конкуренции подумать стоило бы. К старту готовится Александр – член сборной команды юношей по биатлону и чемпион республики. С лыжами на «ты» вот уже 10 лет.

Александр Микульчик, студент БГУ:

Приехали сюда из всех университетов. Все мои соперники, которые доставляют конкуренцию на Кубках мира. Секрет успеха – упорство и желание победить. Конечно, здесь есть и те, кто встал на лыжи только этой зимой. Но это не помеха. В деле – слаженная командная работа. В эстафете выступают квартеры – два парня и две девушки. Результат зависит и от болельщиков, которых на трибунах, без преувеличения, полторы тысячи. Под всеобщее ликование финишируют первые участники.

Александра Щербакова, студент ВГУ имени П.М. Машерова:

Бежалось хорошо, только трасса – каша, сложно. В биатлонной гонке выиграла команда самого спортивного вуза страны – БГУФК. Кстати, в лыжных масс-стартах к студентам присоединились и преподаватели. Не зависимо от результата, памятные медали достались всем.

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

В нашей стране создана качественная система таких спортивных мероприятий. Министерство образования с активной поддержкой Министерства спорта и туризма продолжает традиции студенческого спорта.

Александр Богданович, председатель Белорусской ассоциации студенческого спорта:

Плюсовая температура и снег лежит. Что может быть лучше? Мы видим, что у нас уже экипированы команды хорошо. Все условия созданы. Мы видим, что лыжня прогрессирует.